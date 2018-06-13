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地方萬花筒》影／竹塘鄉「巷弄長照站」揭牌典禮

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/13 18:48
▲竹塘鄉辦理「巷弄長照站」揭牌典禮，長者一同攜手以手印當作綠葉，共同使巷弄長照站茂盛繁榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）
▲竹塘鄉辦理「巷弄長照站」揭牌典禮，長者一同攜手以手印當作綠葉，共同使巷弄長照站茂盛繁榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

竹塘鄉基於高齡長者之服務需求，並響應國家長期照顧政策，今( 13 )日上午在老人文康中心舉辦竹塘鄉「巷弄長照站」揭牌典禮。二林基督教醫院長期投入社區民眾健康促進服務，從早期協助竹塘鄉土庫社區關懷據點的籌備與運作，到現今土庫據點已成為竹塘鄉關懷據點之典範，揭牌典禮並安排長者一同攜手以手印當作綠葉，共同使巷弄長照站茂盛繁榮。


▲竹塘鄉辦理「巷弄長照站」揭牌典禮，長者一同攜手以手印當作綠葉，共同使巷弄長照站茂盛繁榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

由於人口結構急遽改變，國人平均餘命延長， 2018 年已達到 14% 而成為「高齡社會」。有鑑於此，政府推動長照 2.0 政策，特別強調建立以社區為基礎的長照服務體系，並規畫推動試辦社區整體照顧模式，預計在各鄉鎮設立「社區整合型服務中心( A 級)」-「複合型服務中心( B 級)」-「巷弄長照站( C 級)」的社區整體照顧模式。


▲竹塘鄉辦理「巷弄長照站」揭牌典禮，長者一同攜手以手印當作綠葉，共同使巷弄長照站茂盛繁榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

二林基督教醫院處長陳美女說，巷弄長照站讓長者不再只是留在家中或是被送往機構，創造一個讓長者可以走出家門的機會，提供預防及延緩失能。服務，讓長者的身體功能變得更好，也結交更多朋友。


▲竹塘鄉辦理「巷弄長照站」揭牌典禮，長者一同攜手以手印當作綠葉，共同使巷弄長照站茂盛繁榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

因為高齡長者之服務需求與日俱增，增加一個據點於竹塘鄉老人文康中心成立「巷弄長照站」，提供每周一、三共兩日服務， 13 日盛大舉行揭牌典禮，邀請竹塘鄉鄉長莊宜洌、代表會主席林淑女、竹塘鄉農會總幹事詹光信、竹塘鄉老人會會長詹德富、衛生局督導張麗椒、衛生所主任申涵中及二林基督教醫院處長陳美女等在地仕紳一同揭牌並共襄盛舉。


▲竹塘鄉辦理「巷弄長照站」揭牌典禮，長者一同攜手以手印當作綠葉，共同使巷弄長照站茂盛繁榮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

陳美女說，二林基督教醫院將秉持著耶穌基督精神，持續以母雞帶小雞熱誠的心，愛護鄉親及在地耕耘，期待竹塘鄉的長照資源能更加找得到、看得到且用的到。

關鍵字巷弄長照站長照2.0複合型服務中心二林基督教醫院關懷據點
日本腦炎流行季　做好個人防護喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛

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