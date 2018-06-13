C-130運輸機將作機體延壽？空軍稱無計畫

空軍現有19架C-130H運輸機，平均機齡近30年，由於沒有足夠預算採購新運輸機，媒體報導，空軍規畫向美方提出申請，能讓C-130機隊再飛10年。但是立委質疑，C-130H運輸機延壽案主要是強化飛機結構為主，國內航空產業已具備此能量，只要透過原廠的認證，延壽案完全可以由國內來執行，因此延壽案有違國防自主政策。

漢翔公司的前身「航發中心」曾於1976-78年間自力研製一架XC-2中型運輸機，但因為貨艙酬載能量不符空軍需求，最後計畫只好終止。之後適逢美國雷根政府同意軍售新型運輸機，以汰換老舊的C-119運輸機。

空軍於1986年起分三批陸續向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）購入20架C-130H運輸機，並服役至今。其中編號1310的C-130H運輸機於1997年10月10日墜毀於台北松山機場。第一批12架(編號1301~1312)在2016年就服役滿30年，但是至今仍不見空軍提出延壽，或是採購新運輸機計畫。

2009年時曾傳出，洛克希德馬丁公司曾向軍方推銷C-27J中型運輸機，C-27J為洛克希德馬丁公司與義大利李奧納多公司依據G222型螺旋槳運輸機為基礎所研發，採用與C-130同樣的發動機，機尾由漢翔公司所製造，由於缺乏預算最後並未採購。