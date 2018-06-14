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世足／世界盃今開踢 　必聽歷屆神曲總複習

記者吳政紘／綜合報導2018/06/14 11:16
▲德國豪華陣容力拚世界盃56年來首個二連霸球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國豪華陣容力拚世界盃56年來首個二連霸球隊。（圖／美聯社／達志影像）

四年一度的世足賽今晚11點就正式登場，在此介紹歷年世足賽經典「神曲」，希望讓更多球迷趕快進入「備戰狀態」，而其中又以「拉丁天王」瑞奇馬丁（Ricky Martin)的《聖盃之光》最受歡迎，以下為世足賽歷屆歌曲大集合：

1994年美國世足賽 皇后合唱團《We Are the Champions》

經典中的經典，直至今日，各大球賽或是運動項目結束後，都會播放這首偉大的歌曲。

1998年法國世足賽 Ricky Martin 《La Copa de la Vida (The Cup of Life)聖盃之光》

Ricky Martin是拉丁天王無庸置疑，這首歌不但是年度暢銷金曲，也是流傳至今的名曲，光是在法國就共大賣起碼56萬張以上，聽到這首歌，就代表世足賽來了！

2002年日韓世足賽 《Let's Get Together Now》

由小室哲哉一手打造，請來朴正炫、化學超男子、褐眼男子、原田亜希一起合唱，這首歌雖然傳唱度不高，但也足以代表亞洲不缺席世足賽。

其實當年還有《Boom》由Anastacia所演唱的歌曲，但並未在各國掀起旋風。

2006年 德國世足賽 《Celebrate the Day》Herbert Grönemeyer

這首歌氣勢萬鈞，代表德國足球強權的氣質與不凡，尤其是副歌的旋律相當洗腦，受到不少國人喜愛。

2010年南非世足賽 《Waka Waka (This Time for Africa)》Shakira 夏奇拉

這首動感又有趣的歌曲由夏奇拉來唱，簡單上口，也衝上排行榜金曲，到現在還是持續傳唱。

2014年巴西世界盃《We Are One (Ole Ola)》Pitbull 、Jennifer Lopez、Claudia Leitte

由嘻哈鬥牛梗、Jennifer Lopez所創造的歌曲，代表世界同一家的精神，受到不少球迷喜愛。

本屆世界盃主題曲《Live It Up》Nicky Jam 、Will Smith 、 Era Istrefi

 

 

關鍵字世足世界盃國家俄羅斯足球
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