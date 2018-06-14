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即時跑馬燈刪年資補償金　藍委籲重視教師權益孫安佐面臨重刑　邱彰要政府出面8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

年改刪年資補償金　藍委籲重視教師權益

記者戴祺修／台北報導2018/06/14 12:06
▲國民黨團呼籲民進黨在臨時會中要支持國民黨的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第 34 條修正案。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.14）
▲國民黨團呼籲民進黨在臨時會中要支持國民黨的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第 34 條修正案。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.14）

公教年改新制將於 7 月 1 日上路，國民黨團今(14)日舉行記者會，黨團書記長李彥秀，呼籲民進黨支持國民黨在臨時會所提出《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第 34 條修正案，刪除退休教師年資補償金的限期一年發放規定，維護退教師應有的權益。

公立學校教師的退休制度，從最早無需提撥的「恩給制」，演變到現在相對提撥的「儲金制」，新舊制度轉換也造成一批橫跨新舊制度的教師，為了這批因制度改變的教師，政府特別設計出「年資補償金」制度，要平衡制度所帶來的退休落差。

同時為了顧及學期間的教學品質，教師若想退休僅能選擇 2 月 1 日或 8 月 1 日兩個時間點退休，但是年金新制在 7 月 1 日生效，會有許多低年資老師擔心要適用新規定，因而提前至 2 月 1 日退休，導致下學期將找大量的代課老師，恐影響教學品質。

國民黨立委蔣乃辛說，教師為了配合學生受教，退休生效被限縮在2月和8月，就法理來說，政府應該教師退休權利被限縮作出相應之補償，但執政黨不僅未因限縮教師退休權益給予補償，反而讓教師再次蒙受財產損失，嚴重違反法理公平原則與普世價值。

國民黨立委吳志揚表示，補償金是舊制的恩給制所演變、衍生而出，是從舊制到新制當中，遭受改革的教師，政府是明文入法的補償條件，但依現行新制條文，卻讓明年 6 月 30 日以前退休的教師，可以領取全額補償金；但對於之後退休者，卻一毛錢都領不到，這對於未退休的教師極為不公平。

關鍵字蔣乃辛吳志揚李彥秀年資補償金公立學校教職員退休資遣撫卹條例
賴推水煮蕉　他說動機沒錯方法不對

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