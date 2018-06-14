年改刪年資補償金　藍委籲重視教師權益

公教年改新制將於 7 月 1 日上路，國民黨團今(14)日舉行記者會，黨團書記長李彥秀，呼籲民進黨支持國民黨在臨時會所提出《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第 34 條修正案，刪除退休教師年資補償金的限期一年發放規定，維護退教師應有的權益。
公立學校教師的退休制度，從最早無需提撥的「恩給制」，演變到現在相對提撥的「儲金制」，新舊制度轉換也造成一批橫跨新舊制度的教師，為了這批因制度改變的教師，政府特別設計出「年資補償金」制度，要平衡制度所帶來的退休落差。
同時為了顧及學期間的教學品質，教師若想退休僅能選擇 2 月 1 日或 8 月 1 日兩個時間點退休，但是年金新制在 7 月 1 日生效，會有許多低年資老師擔心要適用新規定，因而提前至 2 月 1 日退休，導致下學期將找大量的代課老師，恐影響教學品質。
國民黨立委蔣乃辛說，教師為了配合學生受教，退休生效被限縮在2月和8月，就法理來說，政府應該教師退休權利被限縮作出相應之補償，但執政黨不僅未因限縮教師退休權益給予補償，反而讓教師再次蒙受財產損失，嚴重違反法理公平原則與普世價值。
國民黨立委吳志揚表示，補償金是舊制的恩給制所演變、衍生而出，是從舊制到新制當中，遭受改革的教師，政府是明文入法的補償條件，但依現行新制條文，卻讓明年 6 月 30 日以前退休的教師，可以領取全額補償金；但對於之後退休者，卻一毛錢都領不到，這對於未退休的教師極為不公平。