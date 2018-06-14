種族歧視？愛因斯坦日記曝光　嫌「中國人骯髒又愚鈍」

▲愛因斯坦生前曾和妻子前往世界各處旅遊。（圖／翻攝自 Panama Tourism and Travel , 2018.6.14）

知名理論物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）創立了相對論（Theory of relativity），為物理學帶來了翻天覆地的革命，被後世譽為「現代物理學之父」。不過近日他的私密旅遊日記曝光，卻意外揭露了他在 1920 年代旅行亞洲期間，對當地居民的偏見，其中特別是對中國大陸人的歧視，引發許多討論。

根據英國《衛報》（The Guardian）網站報導，愛因斯坦在 1922 年 10 月至 1923 年 3 月間，與妻子遊歷西班牙、巴勒斯坦，以及亞洲各地，並以日記寫下了旅程中對於各地風俗民情的觀察，其中也不乏諸多對於科學、哲學和藝術方面的思考。



▲愛因斯坦旅遊至中國大陸時，在日記中寫下許多對當地人民帶有歧視的看法。圖為 1920 年代的中國大陸。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.6.14）

愛因斯坦在日記中寫道：「中國人吃東西時不坐在長椅上，而是像歐洲人去樹林如廁時般蹲下，安靜又拘謹。即便孩童都無精打采，看起來愚鈍（obtuse）。」

文中也對於華人文化中對於「多子多孫」的傳統評論道：「中國女人對中國男人有何致命吸引力？以至於他們拼命生了一堆孩子」、「若這些中國人取代其他所有種族的人，那真是可惜。」他還形容，這裡的人們像馬一樣勤奮地（industrious）工作，卻未曾流露出受苦的意識，也沒有感情，「看來更像機器人而不是常人。」

不過對於日本，愛因斯坦倒是抱持正面看法，認為「日本人不招搖、得體，整體來說非常有吸引力」、「人們擁有純淨的靈魂，讓人愛上且欣賞這個國家！」而對於日本女性，他更特別形容道：「日本女人是非常精緻的，簡直像花朵一樣！」



▲對於日本，愛因斯坦有極為正面的看法，認為「日本人不招搖、得體，整體來說非常有吸引力！」（圖／翻攝自 Smithsonian Magazine , 2018.6.14）

事實上，愛因斯坦過去曾表示所謂的種族主義（racism）是「白種人的毛病」，如今他卻在日記中寫下許多帶有歧視的文字，著實令人感到震撼。

負責編譯加州理工學院（California Institute of Technology）《愛因斯坦文獻計畫》（Einstein Papers Project）的資深編輯兼副主任羅森克蘭茲（Ze’ev Rosenkranz）也坦言，日記的內容確實讓人感到不愉快，和愛因斯坦平日反對種族主義的形象有著巨大落差，因此愛因斯坦生前也沒打算要將此公諸於世。



▲愛因斯坦生前的私密旅遊日記近日曝光。（圖／翻攝自愛因斯坦檔案館 , 2018.6.14）