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7-11發光杯塞10/14開賣！69元加購、4款隨機出貨

▲10月14日至11月10日買CITY CAFE飲品滿50元，可加價69元獲得發光造型杯塞1款。（圖／業者提供）

7-11咖啡優惠同步開跑！大杯濃萃美式17杯500元

▲7-11線上寄杯「CITY探索潮流集點送」活動檔期。（圖／業者提供）

小雛菊冰壩杯、臘腸狗面紙套超萌！7-11聯名周邊8款換購攻略

Mardi Mercredi小雛菊冰壩杯、馬克杯組，各是6點+399元。（圖／業者提供）

▲Mardi Mercredi雛菊馬克杯組是陶瓷材質，臘腸狗造型杯蓋可防塵用。（圖／業者提供）

▲Mardi Mercredi臘腸狗吊飾卡套6點+299元；臘腸狗造型面紙套6點+459元。（圖／業者提供）

▲7-11聯名Mardi Mercredi周邊8款換購活動。（圖／業者提供）

Mardi Mercredi加碼抽獎！消費滿5000元抽聯名周邊

▲限定門市販售CITY PRIMA精品咖啡「蜜桃協奏曲」。（圖／業者提供）

喜愛韓國潮牌「小雛菊」別錯過！7-11咖啡首度攜手韓國流行服飾品牌Mardi Mercredi，結合雙方品牌經典元素，打造一系列可愛療癒小物與周邊商品，像是超搶眼、會發光的「夜燈杯塞」，共有4款，加購價69元；亮眼週邊還有小雛菊冰壩杯399元、雛菊識別證卡套199元、臘腸狗面紙套459元等，商品資訊、加購優惠活動一次看。Mardi Mercredi是韓星的私服愛牌，主打法式休閒與韓系簡約風格，以經典雛菊系列深受年輕世代喜愛。7-11此次與Mardi Mercredi獨家合作，雙方共開發4款發光造型杯塞公仔，運用品牌經典雛菊及知名的臘腸狗，結合CITY CAFE經典杯款進行設計，不只是擺飾公仔，還能當小夜燈溫暖氛圍，同時附有品牌貼紙小配件，可打造自己的專屬風格。4款發光造型杯塞公仔自10月14日至11月10日開賣，買CITY CAFE飲品滿50元即可用69元加購1款，全部共4款，隨機出貨不挑款，數量有限，贈完為止。還有專屬兩款品牌主題設計杯，拍照打卡相當吸睛。消費者最喜愛的咖啡優惠同步登場，10月14日至10月27日限時14天，7-11在官方APP行動隨時取上架多杯組優惠，包括大杯濃萃美式17杯500元，自備杯可扣5元，等於單杯最低24元。◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）◾大杯濃萃拿鐵17杯700元，6.9折（原價60元、特價41元）◾特大杯厚乳拿鐵17杯850元，6.5折（原價85元、特價50元）◾風味系列指定飲品17杯880元，6.5折（原價75元、特價52元）◾西西里風檸檬咖啡系列17杯920元，6.8折（原價80元、特價54元）◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）7-11另推出8款時尚實用的周邊商品，10月14日至11月10日期間買CITY CAFE大杯以上，每杯贈1點活動點數、特大杯贈2點，集滿6點就能加價購，或是用指定點數免費換週邊商品，8款週邊商品換購方式一覽：經典雛菊簡約設計、冰壩杯739ml大容量含提把，附贈吸管，可裝CITY CAFE特大杯，6點+399元。寬口徑便於飲用清潔，陶瓷材質，臘腸狗造型杯蓋可防塵用，容量355ml，6點+399元。防潑水，雛菊造型，展開面積大，適合多人野餐，收納後有小提把，方便出門攜帶，長140公分、寬140公分，6點+499元。便利出門攜帶可放識別證，6點+199元。臘腸狗造型結合環扣伸縮，可放icash2.0卡，6點+299元。可放置家中、辦公室兼擺設，材質蓬鬆絨毛也可當小抱枕使用，適用軟袋包裝衛生紙尺寸，6點+459元。Mardi Mercredi也在活動期間同步推出官網獨家加碼優惠，10月14日至11月10日止，在Mardi Mercredi官方網站消費折扣後滿5000元即可參加抽獎，將於11月13日抽出8名幸運兒，隨機獲得Mardi Mercredi x CITY CAFE聯名周邊。CITY PRIMA精品咖啡升級雙風味體驗，超過7200家門市可喝到季節限定「100%水洗花香耶加雪菲」，凸顯淡雅花香與水果甜酸極致風味；另外能在約2600家限定門市可品嘗全新販售「蜜桃協奏曲」，精選3大知名產地巴布亞紐幾內亞、烏干達、印尼，其中印尼咖啡豆以獨特厭氧水洗處理法、黃金72小時發酵後製，讓咖啡展現果汁感、更豐富的香氣層次。10月14日至10月27日買中杯精品美式／拿鐵加贈OPENPOINT點數20點，1點可抵1元。