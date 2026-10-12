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賓士停武嶺路中央「害200台車塞爆」！一度免開罰挨轟

▲仁愛分局今（11）日表示，已主動蒐證，將針對駕駛人涉嫌違反《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，函請地檢署偵辦，並提醒民眾勿任意占用山區車道。（圖／翻攝自Threads@oceanstar0730）

仁愛分局改依刑法追查！涉嫌妨害公眾往來安全

合歡山武嶺10日迎來國慶追曙光人潮，一輛白色賓士C300卻因違停在道路中央，造成至少200輛車受困。起初警方表示，由於獲報到場時車輛已經駛離，當下無法依民眾提供的照片直接開罰，引發網友不滿。南投縣警察局仁愛分局11日則表示，已主動蒐集影像及相關事證，將針對駕駛人涉嫌違反《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，函請地檢署偵辦。雙十國慶連假，不少民眾趁著夜間衝合歡山武嶺迎接日出與曙光，導致交通壅塞，其中更有一台賓士上午6時許直接停在道路中央，害得後方車流完全無法前進。由於該路段也是通往山上的主要通道，至少200台車輛一度卡死在後方，現場宛如大型停車場。有民眾成功聯繫上駕駛，沒想到對方竟回應「警察在上面擋，也沒法上來」，引爆全網怒火。事件曝光後，警方說明，當時確實接獲民眾通報，但員警抵達現場時，該輛白色賓士已經離開，因此未能當場製單取締。警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第7條之1規定，違規停車並非可單憑民眾拍攝照片或影片逕行舉發的項目，因此無法直接依相關影像開罰，民眾仍可透過網路檢舉管道反映。對此，網路上再度出現抨擊聲浪，針對外界質疑，仁愛分局11日下午回應，考量該車占用狹窄山區道路，造成大量車輛受阻，已嚴重影響交通通行及用路安全，因此決定主動展開調查，積極蒐集相關影像與事證。警方表示，後續將就駕駛人涉嫌違反《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪部分，函請地檢署偵辦，並依具體事證及相關法律規定，釐清是否涉及刑事責任。仁愛分局強調，部分交通違規受到《道路交通管理處罰條例》民眾檢舉及舉發法定要件限制，不代表危害公共交通安全的行為就能免除法律責任。警方將持續蒐證並依法處理，絕不會消極放任。