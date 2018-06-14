立德所警友站贈高係數反光背心　執勤如虎添翼

為體恤警察平時工作辛勞，臺中市警察之友會第三辦事處立德警友站特別致贈立德派出所全體同仁配有高係數反光條「新一代警用反光背心」共45件，希望能提升警察在外執勤之安全，13日中午由站長黃文福及副站長洪丁園代表致贈，同時亦送來大西瓜讓同仁們消暑，當警察最強而有力的後盾！

員警日夜輪值服勤，常常需要在道路上指揮疏導交通，夜間反光設備對員警執勤安全甚為重要，立德警友站特別貼心捐贈配有高係數反光條的反光背心給予立德派出所同仁，與目前使用的反光背心相比，高係數反光條經過燈光的照射讓員警於黑暗中更為明顯，可提升夜晚執勤之安全，多口袋的設計可以放置許多應勤裝備，減輕腰部的負擔，每個同仁收到這份警察節禮物都開心歡呼，改良後的反光背心讓員警執勤時更無後顧之憂。

另因近日高溫酷暑讓人吃不消，更遑論警察需暴露在大太陽底下巡邏，立德警友會當天亦立刻送來2顆大西瓜讓同仁消暑，讓同仁吃完身體涼了心裡卻暖了，更有動力繼續為社會治安努力。

警友站的美意由所長梁世旺代表接受，並表示往後同仁執勤時穿上的不僅是警友站體貼員警的心意，也隱含民眾對於警察維護轄內治安、交通工作的期許，感謝警友站的支持讓同仁執勤如虎添翼。

