旺宏吳敏求：產能滿載 Q2營運可望優於預期

（中央社記者張建中新竹14日電）旺宏產能滿載，董事長吳敏求今天在股東常會上表示，未來幾年隨著新產品不斷推出，仍可望一直維持滿載狀態；短期在ROM市況優於預期下，第2季整體營運表現應可優於預期。

旺宏原先預期，受淡季效應影響，第2季業績將較第1季微幅下滑。吳敏求說，依目前狀況來看，第2季唯讀記憶體(ROM)銷售可望比第1季好，表現將優於預期，並將帶動整體第2季業績表現優於預期。

第3季為ROM傳統旺季，另外，旺宏在高密度編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市場也有許多機會，吳敏求表示，據往年營運軌跡，下半年業績表現將可優於上半年，預期今年獲利將可較去年成長。