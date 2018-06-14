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政治

軍武》不顧反對　美國仍將交付土耳其首架F-35

記者呂烱昌／綜合報導2018/06/14 14:40
▲美國海軍陸戰隊F-35B隱形戰機。（圖／美軍陸戰隊 )
▲美國海軍陸戰隊F-35B隱形戰機。（圖／美軍陸戰隊 )

蔡英文總統去年表態曾爭取採購F-35戰機遲遲未獲美方正面回應。美國軍方則是不顧國會議員反對，將在21日交付首架F-35隱形戰機給土耳其。

洛克希德馬丁( Lockheed Martin )公司發言人證實，將在21日於德州沃斯堡（Fort Worth）廠房舉行土耳其F-35戰機首次展示儀式，稍後這架飛機將被送往亞利桑納州的路克空軍基地( Luke Air Force Base )，土耳其飛行員將在路克基地接受換裝訓練。

為了汰換F-16戰機，土耳在2002年加入聯合打擊機( JSF )計畫，將花100億美元採購100架F-35。但是美國交付土耳其這批戰機卻引發國會諸多議員反對，國會議員反對理由包括身為北約成員國的土耳其執意採購俄羅斯S-400防空系統，以及土耳其的人權狀況持續惡化。

以色列媒體則報導，以國軍方也是極力反對美國出售F-35戰機給土耳其，因為擔心土耳其搶走了以國空軍在中東地區的空戰優勢。不過，美國五角大廈與洛馬仍不顧各方反對，仍依約將交付這款第五代戰機給土耳其。

去年4月，蔡英文接受外媒訪問時曾表示，有意爭取採購F-35戰機。今年3月15日，國防部長嚴德發在立院備詢時表示，下一代戰機希望能符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能要求，只要符合這些功能，都納入選項，F-35也是考量之列，但國防部目前並未正式列入對美採購清單。

關鍵字f-35土耳其嚴德發
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