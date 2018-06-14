NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈公股加入金金併？ 　財長這麼說因應豪雨　災害應變中心二級開設8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／5A++頂優成績選擇北港高中　頒贈獎學金

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/14 15:19
▲頒發水林國中、建國國中各一萬元辦學卓越獎助金。(左起)鎮長張勝智、董事吳芳霖、北港高中文教基金會董事長吳錦銘、建國國中校長林吉城、水林國中教務主任余文靜、校長傅國樑、縣長秘書張歐富、富邦人壽蕭國年部長。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)
▲頒發水林國中、建國國中各一萬元辦學卓越獎助金。(左起)鎮長張勝智、董事吳芳霖、北港高中文教基金會董事長吳錦銘、建國國中校長林吉城、水林國中教務主任余文靜、校長傅國樑、縣長秘書張歐富、富邦人壽蕭國年部長。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)

繼去年國中會考5A++頂優成績選擇北港高中就讀的水林國中學生鄭凱勻，今年5A以上的水林國中鄭雲升、建國國中陳星攸，一樣選擇北港高中入學。14日於北港高中3樓舉行頒贈入學獎學金，北港鎮長張勝智、北港高中文教基金會董事長吳錦銘、董事吳芳霖、富邦人壽蕭國年部長、建國國中校長林吉城、水林國中教務主任余文靜到場頒贈。另頒發水林國中、建國國中各一萬元辦學卓越獎助金，以獎勵兩校辦學績優。

水林國中學生鄭雲升指出，因姐姐鄭凱勻回家常分享在學校的學習經驗，除了學科均衡發展，就近入學省去到外地通車的時間，可以發展個人興趣，如畫畫、彈琴、練桌球，在校期間加入桌球隊代表學校參加對外比賽，高中生活充實而精采。所以心生嚮往，進而選擇北港高中，而繁星優勢也是吸引他的有利條件。

張勝智表示，學生就近入學，可以省去通車外地的奔波路程時間，近年來北港高中升學表現成績亮眼，讓社區家長棄遠地的明星高中轉而選擇鄰近的北港高中，就是積極辦學的證明。

校長傅國樑表示，北港高中在教學上結合在地特色，發展學校特色課程，落實全人教育，具有精緻的學習活動、優良的設備、學識優秀且充滿熱忱的教師，培養學生適性多元的學習，使學生得到全面而且健康的發展。在未來升學發展上，擁有繁星入學高率取率的優勢。

傅國樑指出，北高除了普通科，另設有職業類科：商業經營科、資訊處理科、國際貿易科、應用外語科，滿足學生適性入學選擇。同時也鼓勵學生參加技能檢定，培養專業技能。


▲14日於北港高中舉行頒贈入學獎學金，(左起)鎮長張勝智、北港高中文教基金會董事長吳錦銘、董事吳芳霖、學生鄭雲升、校長傅國樑、富邦人壽蕭國年部長。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)


▲北港高中文教基金會董事長吳錦銘頒贈入學獎學金，由建國國中校長林吉城代表學生陳星攸接受。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)

關鍵字國中會考5a++北港高中獎學金水林國中建國國中
18 歲不學好販毒　民雄警逮人員東國小學童教育　掀起新革新

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan