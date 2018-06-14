影／5A++頂優成績選擇北港高中　頒贈獎學金

繼去年國中會考5A++頂優成績選擇北港高中就讀的水林國中學生鄭凱勻，今年5A以上的水林國中鄭雲升、建國國中陳星攸，一樣選擇北港高中入學。14日於北港高中3樓舉行頒贈入學獎學金，北港鎮長張勝智、北港高中文教基金會董事長吳錦銘、董事吳芳霖、富邦人壽蕭國年部長、建國國中校長林吉城、水林國中教務主任余文靜到場頒贈。另頒發水林國中、建國國中各一萬元辦學卓越獎助金，以獎勵兩校辦學績優。

水林國中學生鄭雲升指出，因姐姐鄭凱勻回家常分享在學校的學習經驗，除了學科均衡發展，就近入學省去到外地通車的時間，可以發展個人興趣，如畫畫、彈琴、練桌球，在校期間加入桌球隊代表學校參加對外比賽，高中生活充實而精采。所以心生嚮往，進而選擇北港高中，而繁星優勢也是吸引他的有利條件。

張勝智表示，學生就近入學，可以省去通車外地的奔波路程時間，近年來北港高中升學表現成績亮眼，讓社區家長棄遠地的明星高中轉而選擇鄰近的北港高中，就是積極辦學的證明。

校長傅國樑表示，北港高中在教學上結合在地特色，發展學校特色課程，落實全人教育，具有精緻的學習活動、優良的設備、學識優秀且充滿熱忱的教師，培養學生適性多元的學習，使學生得到全面而且健康的發展。在未來升學發展上，擁有繁星入學高率取率的優勢。

傅國樑指出，北高除了普通科，另設有職業類科：商業經營科、資訊處理科、國際貿易科、應用外語科，滿足學生適性入學選擇。同時也鼓勵學生參加技能檢定，培養專業技能。



▲14日於北港高中舉行頒贈入學獎學金，(左起)鎮長張勝智、北港高中文教基金會董事長吳錦銘、董事吳芳霖、學生鄭雲升、校長傅國樑、富邦人壽蕭國年部長。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)



▲北港高中文教基金會董事長吳錦銘頒贈入學獎學金，由建國國中校長林吉城代表學生陳星攸接受。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)