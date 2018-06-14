影／GAI快閃來台辦巡演　回歸《中國新說唱》有譜！

在大陸選秀節目《中國有嘻哈》獲得冠軍，一戰成名的參賽者GAI（周延）首度來台，於今（14）日在南港展覽館舉辦演唱會，而在演唱會開始前，他現身記者會，主辦單位送上鳳梨酥及應景的粽子，讓他超開心。

首度來台的GAI，正好遇上台灣溼冷的天氣，他說起對台灣的印象：「天氣好，涼快。」這次台灣行比較快閃，但他還是把握時間去吃了牛肉麵與麻辣燙，還去西門町逛逛，不過說起台灣美食，他笑說似乎不合胃口，但提到台北的朋友都很熱情。



▲主辦單位送給GAI鳳梨酥當禮物。（圖／記者陳明安攝，2018.06.14）