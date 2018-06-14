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影／GAI快閃來台辦巡演　回歸《中國新說唱》有譜！

記者吳雨婕／台北報導2018/06/14 18:53
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在大陸選秀節目《中國有嘻哈》獲得冠軍，一戰成名的參賽者GAI（周延）首度來台，於今（14）日在南港展覽館舉辦演唱會，而在演唱會開始前，他現身記者會，主辦單位送上鳳梨酥及應景的粽子，讓他超開心。

首度來台的GAI，正好遇上台灣溼冷的天氣，他說起對台灣的印象：「天氣好，涼快。」這次台灣行比較快閃，但他還是把握時間去吃了牛肉麵與麻辣燙，還去西門町逛逛，不過說起台灣美食，他笑說似乎不合胃口，但提到台北的朋友都很熱情。


▲主辦單位送給GAI鳳梨酥當禮物。（圖／記者陳明安攝，2018.06.14）

這次在台灣舉辦演唱會，他表示已經準備好歌單，而且會有抒情的歌曲，至於會不會有閩南語歌，GAI笑噴回應：「我閩南語很爛，我是一個想要留下好印象的人，所以不大會的東西我不會表演。」他也談到下次再來台灣，想要去陽明山、高雄、故宮還有花蓮看看。

此外，第二季的《中國有嘻哈》改名為《中國新說唱》，飽受批評議論，對此消息，GAI淡定的說：「每個人都有每個人說話的權利，也尊重每個人發表意見的權益。」似乎不打算對《中國新說唱》一事多做回覆，不過他提到，未來不排除回去客串，因為那算是他的娘家。


▲GAI對於《中國新說唱》不給予任何評論。（圖／記者陳明安攝，2018.06.14）

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