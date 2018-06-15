屈中恆與眷村爺奶溫馨共餐　道地家鄉味勾起兒時記憶

來自眷村的金鐘獎影帝屈中恆，今(15)天特別應《保庇新北市》雙月刊封面邀約，前往五股區的陸光新城，和爺爺、奶奶們一起共餐，品嘗懷念已久的道地家鄉味，也分享兒時的眷村記憶。
陸光新城是由數個軍眷村所組成的社區，每個月舉辦一次的老人共餐，由參與的爺爺奶奶們各自提供一道菜彼此分享，多達30道以上大江南北家鄉菜，涵蓋八大菜系，充滿濃濃眷村味。
屈中恆說，他父親是山東省泰安縣人，就是五獄中泰山的所在地，來台灣也正巧住在泰山，他對很多眷村料理印象深刻， 特別是父親以前常做的一道「炒烤餅」，將像葱油餅的餅皮切成一絲一絲，跟肉絲、蔬菜一起快炒就可飽食，簡單卻是人間美味。
「回到眷村共餐，吃到家鄉味料理，兒時的快樂回憶全都回來了。」屈中恆說，這就像以前眷村裡常常有隔壁家的爺爺、奶奶煮了好吃的佳餚，隔著圍牆一吆喝，一堆小朋友就都跑來吃，那種感覺很溫馨。
陸一里里長王章鳳表示，陸光新城前身是國軍眷村「陸光一村」，每月舉辦「眷村好料理-老人共餐」，讓爺爺奶奶們寄託思念與鄉愁。由於眷戶來自中國各省份，每月共餐宛如中華美食大會， 四川菜、江浙菜、湖北菜、上海菜等八大菜系佳餚雲集，大家不僅相互觀摩試吃、同袍重溫往日情懷，邊聊天也聊出好感情。
陸光新城許多爺爺奶奶都是屈中恆的粉絲，除了和屈中恆討論《寶島一村》舞台劇劇情，也熱情拉著他傳授家傳美味，像是浙江當地著名的「油悶筍」， 將綠竹筍切滾刀塊，下油鍋和蔥、薑、蒜爆炒後油悶數分鐘，再用醬油、辣椒、少許鹽巴調味，就是一道非常好吃的家鄉味。
另外，還有「三絲海鮮」、「銀杏炒百合」的料理奧妙，美味到令屈中恆感動，還笑說不如大家一起來開一家「陸一里」眷村菜館，讓外面的老饕們也能吃得到眷村美味。
民政局長江俊霆表示，新北市65歲以上人口高達51萬多人，為鼓勵長輩走出戶外拓展人際關係，市府自101年起全面推動「老人共餐」，至今已有889個共餐點，超過66,000人次受益， 老人家們一起吃飯不孤獨，共餐不但成為生活趣事，也成為精神寄託 。