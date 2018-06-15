NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈膝關節》看不見的才最令人震驚送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

屈中恆與眷村爺奶溫馨共餐　道地家鄉味勾起兒時記憶

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/15 16:42
▲來自眷村的金鐘獎影帝屈中恆前往陸光新城，和爺爺、奶奶們一起共餐，品嘗道地家鄉味，也分享兒時的眷村記憶。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.15）
▲來自眷村的金鐘獎影帝屈中恆前往陸光新城，和爺爺、奶奶們一起共餐，品嘗道地家鄉味，也分享兒時的眷村記憶。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.15）

來自眷村的金鐘獎影帝屈中恆，今(15)天特別應《保庇新北市》雙月刊封面邀約，前往五股區的陸光新城，和爺爺、奶奶們一起共餐，品嘗懷念已久的道地家鄉味，也分享兒時的眷村記憶。

陸光新城是由數個軍眷村所組成的社區，每個月舉辦一次的老人共餐，由參與的爺爺奶奶們各自提供一道菜彼此分享，多達30道以上大江南北家鄉菜，涵蓋八大菜系，充滿濃濃眷村味。

屈中恆說，他父親是山東省泰安縣人，就是五獄中泰山的所在地，來台灣也正巧住在泰山，他對很多眷村料理印象深刻， 特別是父親以前常做的一道「炒烤餅」，將像葱油餅的餅皮切成一絲一絲，跟肉絲、蔬菜一起快炒就可飽食，簡單卻是人間美味。

「回到眷村共餐，吃到家鄉味料理，兒時的快樂回憶全都回來了。」屈中恆說，這就像以前眷村裡常常有隔壁家的爺爺、奶奶煮了好吃的佳餚，隔著圍牆一吆喝，一堆小朋友就都跑來吃，那種感覺很溫馨。

陸一里里長王章鳳表示，陸光新城前身是國軍眷村「陸光一村」，每月舉辦「眷村好料理-老人共餐」，讓爺爺奶奶們寄託思念與鄉愁。由於眷戶來自中國各省份，每月共餐宛如中華美食大會， 四川菜、江浙菜、湖北菜、上海菜等八大菜系佳餚雲集，大家不僅相互觀摩試吃、同袍重溫往日情懷，邊聊天也聊出好感情。

陸光新城許多爺爺奶奶都是屈中恆的粉絲，除了和屈中恆討論《寶島一村》舞台劇劇情，也熱情拉著他傳授家傳美味，像是浙江當地著名的「油悶筍」， 將綠竹筍切滾刀塊，下油鍋和蔥、薑、蒜爆炒後油悶數分鐘，再用醬油、辣椒、少許鹽巴調味，就是一道非常好吃的家鄉味。

另外，還有「三絲海鮮」、「銀杏炒百合」的料理奧妙，美味到令屈中恆感動，還笑說不如大家一起來開一家「陸一里」眷村菜館，讓外面的老饕們也能吃得到眷村美味。

民政局長江俊霆表示，新北市65歲以上人口高達51萬多人，為鼓勵長輩走出戶外拓展人際關係，市府自101年起全面推動「老人共餐」，至今已有889個共餐點，超過66,000人次受益， 老人家們一起吃飯不孤獨，共餐不但成為生活趣事，也成為精神寄託 。

關鍵字屈中恆保庇新北市陸光新城眷村
千斤重大南瓜　可望破亞洲紀錄騎贓車購冷飲露餡　警速破機車竊案

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan