屈中恆與眷村爺奶溫馨共餐　道地家鄉味勾起兒時記憶

來自眷村的金鐘獎影帝屈中恆，今(15)天特別應《保庇新北市》雙月刊封面邀約，前往五股區的陸光新城，和爺爺、奶奶們一起共餐，品嘗懷念已久的道地家鄉味，也分享兒時的眷村記憶。

陸光新城是由數個軍眷村所組成的社區，每個月舉辦一次的老人共餐，由參與的爺爺奶奶們各自提供一道菜彼此分享，多達30道以上大江南北家鄉菜，涵蓋八大菜系，充滿濃濃眷村味。

屈中恆說，他父親是山東省泰安縣人，就是五獄中泰山的所在地，來台灣也正巧住在泰山，他對很多眷村料理印象深刻， 特別是父親以前常做的一道「炒烤餅」，將像葱油餅的餅皮切成一絲一絲，跟肉絲、蔬菜一起快炒就可飽食，簡單卻是人間美味。