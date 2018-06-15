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娛樂

今日娛樂爆／張立昂辦公室戀情見光死　被女友逼櫃躲閨密

娛樂中心／綜合報導2018/06/15 18:15
▲張立昂與葉星辰辦公室戀情見光死。（圖／三立提供 , 2018.06.15）
▲張立昂與葉星辰辦公室戀情見光死。（圖／三立提供 , 2018.06.15）

張立昂與葉星辰感情見光死　被逼入櫃不能見客

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》蘇筱青（葉星辰飾演）主動出擊，一個吻讓執行長駱承凱（張立昂飾）終於放手用回吻表態對她的感情，也許是擔心辦公室戀情會影響工作，女生不敢對外張揚兩人關係，讓張立昂忍不住抱怨說：「我是哪裡見不得人了！」對這種見不到太陽的關係，張立昂認為如果是在交往，當然希望彼此熟識的朋友都能知道，因為他不愛被當「祕密戀情」，還斬釘截鐵認為只有兩人的戀情應該無法持久，再怎樣秘密進行，還是要讓週圍某些好友知道。本週執行長張立昂為了躲葉星辰的閨密宇宙，而被逼著躲進衣櫃，張立昂笑說如果生活中剛好有可疑人物出現，躲起來可以抓姦，大聲嚇對方：「你偷吃喔？」


▲張立昂為了躲葉星辰的閨密宇宙，而被逼著躲進衣櫃。（圖／三立提供 , 2018.06.15）

姊FUN下半身　盡情享受高潮人生

《高年級姐妹會》集結好萊塢最傳奇的四大金獎影后：黛安基頓（Diane Keaton）、珍芳達（Jane Fonda）、甘蒂絲柏根（Candice Bergen）以及瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）同台飆戲。劇中黛安（黛安基頓 飾)在結婚40年後成為了寡婦；薇薇安（珍芳達 飾）周旋在和男人之間不需承諾的感情關係中；雪倫（甘蒂絲柏根 飾）在離婚幾十年後成了工作狂；凱倫（瑪麗史汀柏格 飾）則是在維持了35年平淡無奇的婚姻後生活開始出現危機…這四位「高年級」的好姐妹們組成了一個讀書會，平時固定交流各自讀過的好書，直到有天薇薇安帶來了風靡全球的情慾小說《格雷的五十道陰影》，推薦給其他三位姐妹。在一口氣讀完《格雷的五十道陰影》的刺激下，她們發現自己過去已經錯過許多人生的精采之處，為了有所改變，這四位熟齡姐妹們決定，要從今天開始踏上既瘋狂又感性的全新人生旅程！《高年級姐妹會》將於7月13日全台上映。


▲《高年級姐妹會》將於7月13日全台上映。（圖／威視電影提供 , 2018.06.15）

fromis_9周末開直播與台粉互動

由李賽綸、宋河英、張圭悧、朴池原、盧知宣、 李瑞淵、李采映、李娜炅、白知憲九位女孩組成的「fromis_9」，她們本月5日發行第二張迷你專輯《To. Day》回歸樂壇，除了上音樂節目宣傳，上周日還在漢江野餐與粉絲互動，而台灣環球唱片也替粉絲們謀福利，除了正在錄製《Produce 48》的張圭悧，其他八位女孩將在17日晚上8點於「環球音樂K-POP臉書」進行直播，並會一一回答粉絲們的提問，大家可把握機會與偶像互動的時間。


▲fromis_9周末開直播與台粉互動。（圖／環球音樂提供 , 2018.06.15）

爽樂團發片表示實體專輯沒人聽：「CD就拿去當杯墊吧！」

主唱紅中創作了〈都只是過程〉這首歌激勵團員，並將第二張專輯的創作範圍擴大，去體會大家都有可能經歷的一切，創作出了一張關於「人生過程」的專輯，專輯名稱為《都只是過程》。爽樂團有感於聽眾聽音樂習慣的改變，幾乎沒有人在聽實體CD了，CD都拿去當杯墊了，所以他們乾脆將樂團的LOGO改成迷宮概念設計了一個杯墊，將CD嵌在裡面，主唱紅中說 :「現在大家都聽數位音樂，很少拿CD出來聽，如果真的要出實體，不如讓他實用一點吧！當杯墊，蓋泡麵，當飛盤都可以喔！」以一種戲謔的方式表達雖然CD難賣還是得出實體專輯的無奈。首波主打歌〈為什麼〉，為了表達社會中各種匪夷所思，令人產生問號的意象概念，他們任由導演蘇家弘隨意創作，拍攝當天導演以一個馬桶為主軸，表達現今社會許多現象有如拉屎一般，一瞬間爆出又一瞬間被沖掉。


▲爽樂團發行新專輯名稱為《都只是過程》。（圖／尬音樂提供 , 2018.06.15）

可愛教主廣瀨鈴變身神祕魔女追懸案

日本新生代女星廣瀨鈴在懸疑推理電影《拉普拉斯的魔女》中，飾演一名自稱可以預測未來的「拉普拉斯魔女」，與「國民男友」福士蒼汰飾演的神祕男子有一段謎樣過去。而年紀輕輕就累積許多膾炙人口作品的廣瀨鈴，不僅已與三池崇史、是枝裕和、三木孝浩等名導合作，更曾獲日本奧斯卡最佳女配角殊榮的肯定。《拉普拉斯的魔女》描述接連在兩處溫泉地發生了硫化氫中毒死亡事件，參與調查的地球化學教授青江修介（櫻井翔　飾）以「人無法用自然現象當凶器」為由判定是意外，然而自稱「拉普拉斯魔女」的神秘少女羽原円華（廣瀨鈴　飾）出現，讓案情再度陷入膠著，就在此時，第三起死亡事件發生了…。電影《拉普拉斯的魔女》將於6月22日上映。


▲電影《拉普拉斯的魔女》將於6月22日上映。（圖／威望國際提供 , 2018.06.15）

關鍵字三明治女孩的逆襲拉普拉斯的魔女高年級姐妹會爽樂團fromis_9
吳尊曬老爸帥照　凍齡外貌網友驚陳彥名露肌肌　求粉絲鞭小力一點

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