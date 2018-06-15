遍尋不著熟悉滋味　她傳訊問媽「不回來包粽？」惹淚崩

端午節將近，不少人已經返鄉跟家人團聚，大口吃著媽媽親手包的粽子。一名女網友表示，媽媽在 3 年前過世，自己這段時間來努力地想找回有媽媽味道的粽子，卻始終找不到那熟悉的滋味，眼見端午節又要來了，她忍不住對媽媽的濃濃思念，傳訊息問她「你不回來包粽子喔？」但也知道，這些訊息永遠不會顯示「已讀」。

「這是一個第三年吃不到媽媽包的粽子的抱怨文...」該名女網友在臉書「爆怨公社」 po 文提到，媽媽過世的第一年，她網購了風評不錯的粽子，卻沒有想念的味道；第二年自己和姊姊親手包粽子，試圖找回媽媽的味道，但卻沒有很好吃。今年，姊姊訂了口味跟媽媽味道很相似的某家粽子，但自己還是覺得差強人意。