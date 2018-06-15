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遍尋不著熟悉滋味　她傳訊問媽「不回來包粽？」惹淚崩

生活中心／綜合報導2018/06/15 23:59
▲女網友想念過世的母親，傳訊息問她「你不回來包粽子喔？」但也知道，這些訊息永遠不會被已讀。（圖／翻攝自爆料公社官網 , 2018.06.15）
▲女網友想念過世的母親，傳訊息問她「你不回來包粽子喔？」但也知道，這些訊息永遠不會被已讀。（圖／翻攝自爆料公社官網 , 2018.06.15）

端午節將近，不少人已經返鄉跟家人團聚，大口吃著媽媽親手包的粽子。一名女網友表示，媽媽在 3 年前過世，自己這段時間來努力地想找回有媽媽味道的粽子，卻始終找不到那熟悉的滋味，眼見端午節又要來了，她忍不住對媽媽的濃濃思念，傳訊息問她「你不回來包粽子喔？」但也知道，這些訊息永遠不會顯示「已讀」。

「這是一個第三年吃不到媽媽包的粽子的抱怨文...」該名女網友在臉書「爆怨公社」 po 文提到，媽媽過世的第一年，她網購了風評不錯的粽子，卻沒有想念的味道；第二年自己和姊姊親手包粽子，試圖找回媽媽的味道，但卻沒有很好吃。今年，姊姊訂了口味跟媽媽味道很相似的某家粽子，但自己還是覺得差強人意。

「有一種味道是想念，那是無可取代的」原 po 表示，不是別人包的粽子有多難吃，只是那都不是她想念的味道，而眼看端午節將近，她對媽媽的思念也越來越濃，想再跟媽媽任性耍賴一次的她，忍不住傳了訊息問媽媽「你不回來包粽子喔？」「去年我自己包的也很難吃啊，不然你回來再教我一次啊」、「我要吃你包的粽子！」可是這些訊息再也不會被已讀了。

貼文一出讓不少網友感到鼻酸，紛紛留言表示，「誰會在粽子包洋蔥啦」、「我跟你一樣，每逢佳節倍思親，大家真的要好好珍惜家人。」「放這麼大顆洋蔥好討厭」、「每個人的媽媽包的粽子都有專屬的味道，外面賣的不是不好吃，但是就是少了媽媽的味道」。

關鍵字粽子端午節包粽子媽媽的味道
一張圖曝彰化多邊緣　網友讚嘆大佛

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