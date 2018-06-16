軍武》M42防空砲車　退役變身戰地觀光生財利器

為配合 823 砲戰 60 周年，有「前線中的前線」之稱的金門「大膽島」將在7月26日開放觀光。大膽島北山停放了一輛除役的M42防空砲車，面對廈門灣，成為金門縣政府招攬觀光的景點之一。

從1952年起，美國通用汽車(GM)開始生產M42防空砲車。M42配有1門M19A1的砲塔，砲塔含雙管40公厘 M2A1 66倍徑快砲。可用於低空防衛，亦可對地面目標進行直射高速火力射擊，M42的生產線直到1959年才關閉。總計生產約3700輛。

不過，由於美軍後來評估師級野戰不能僅靠防空炮車，因此又採購鷹式防空飛彈系統，M42一度遭到封存。越戰期間，美軍曾在南越組建3個防空砲營，約200輛M42A1部署於機場與用於野戰防空任務。在1971年起陸續移交南越陸軍，美國本土的M42防空砲車則是移交國民兵部隊，直到1998年完全除役。