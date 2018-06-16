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台北治安全球第3！「減27冗事」柯P：讓警察回歸本業

編輯中心／台北報導2018/06/16 13:17
▲台北治安在全球排名第3，柯文哲表示讓警察回歸本業，辦事更有效率。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北治安在全球排名第3，柯文哲表示讓警察回歸本業，辦事更有效率。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

全球資料庫「 NUMBEO 」公布了「全球城市安全指數排行 Crime Index 2017 ，台北市從前年的 14 名躍升到第 3 名，僅次於第 2 名的阿拉伯聯合大公國首都阿布達比與第 1 名德國慕尼黑。台北市長柯文哲就在臉書上表示「讓台北市成為一座安全的城市，警察同仁的功勞最大。」

柯文哲指出，台北市的警察比起其他縣市，一年要應付幾百場陳情抗議與街頭運動，相當辛苦。因此前幾年開始刪減 27 項冗事，讓基層員警可以回歸本業，並推動包括執勤簿冊電子化、巡邏箱電子化，成立科技偵查隊等「全面小 E 化」，讓警察辦事更有效率。

柯文哲也提到，警察同仁們的一個小巧思，就能讓城市變得更好。比方説刑警大隊偵查佐吳義盛發現遺失手機案件居高不下，就建了一個「拾得手機整合資訊平台」，上線不到一年，就幫民眾找到了超過兩千支搞丟的手機；大安分局組長劉誌雄在大同分局服務時，規畫了民生西路調撥車道，有效的改善環河北路到迪化街一帶的交通瓶頸。

柯文哲最後總結「這就是我所說的「 a 的 n 次方」理論， a 大於 1 ， a 的 n 次方等於無限大」，每個人都進步一點，合起來就可以為整座城市帶來巨大的改變。也為每一位犧牲奉獻的警察同仁致敬，也要感謝每一位在背後的支持的警眷，你們是最堅強的後盾。

網友也紛紛在臉書留言「台灣的改變從台北做起，台北的改變從市長做起」、「上禮拜掉的手機找回來了，非常感謝唷！」「台灣的治安一直都全球的資優生」、「謝謝各位員警對台北市治安的辛苦付出，也感謝警眷們的默默支持」、「行動派出所值得宣傳」

關鍵字治安台北警察柯文哲柯p
白狼頒市長獎　北教大實小校長道歉

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