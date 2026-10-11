中央氣象署表示，今天至周二（10月11日至10月13日）各地多雲到晴，僅部分地區有局部短暫陣雨，白天高溫28至33度。下波東北季風預計周三（10月14日）增強，北部、東半部降雨機率提高。此外，菲律賓東方、關島附近仍有低壓帶活動，未來一周不排除有熱帶擾動發展，是否進一步形成新颱風仍待觀察。
今天天氣：國慶連假最後一天 北東有陣雨
10月11日今天的天氣，大環境持續為偏東北風，迎風面基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨，大臺北山區、花東、恆春半島偶有零星降雨，桃園以南多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨機會。
溫度方面，北部及東半部白天高溫29至31度，中南部可來到31至33度，尤其中南部內陸可達34至35度，並有局部36度左右發生的機會，請注意防曬並多補充水分，而各地早晚低溫約22至26度，局部溫度稍低，建議適時調整衣物，尤其中南部須留意日夜溫差稍大。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：天氣持續放晴 水氣更少
10月12日明天的天氣，周一、周二東北風雖然還在，但水氣更少，雨區也明顯縮小，基本上全台都是多雲到晴、較穩定的天氣，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：東北季風周三增強 不排除有熱帶擾動
氣象署提及，下一波東北季風會在周三增強、周四減弱，水氣稍微增多，因此基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區都會有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後受熱力作用影響，中南部山區有局部短暫陣雨。
此外，目前在太平洋的諾洛颱風、小熊颱風，路徑對台灣都不會有影響，不過在菲律賓東方、關島附近海面依舊處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動發展，是否增強為颱風還有待觀察。
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10月11日今天的天氣，大環境持續為偏東北風，迎風面基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨，大臺北山區、花東、恆春半島偶有零星降雨，桃園以南多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨機會。
溫度方面，北部及東半部白天高溫29至31度，中南部可來到31至33度，尤其中南部內陸可達34至35度，並有局部36度左右發生的機會，請注意防曬並多補充水分，而各地早晚低溫約22至26度，局部溫度稍低，建議適時調整衣物，尤其中南部須留意日夜溫差稍大。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：天氣持續放晴 水氣更少
10月12日明天的天氣，周一、周二東北風雖然還在，但水氣更少，雨區也明顯縮小，基本上全台都是多雲到晴、較穩定的天氣，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。
氣象署提及，下一波東北季風會在周三增強、周四減弱，水氣稍微增多，因此基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區都會有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後受熱力作用影響，中南部山區有局部短暫陣雨。
此外，目前在太平洋的諾洛颱風、小熊颱風，路徑對台灣都不會有影響，不過在菲律賓東方、關島附近海面依舊處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動發展，是否增強為颱風還有待觀察。