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《小城良方》播出時間、集數、平台一次看

《小城良方》角色+劇情介紹 天才醫生跌落低谷返鄉重啟

《小城良方》4大追劇亮點

中國頂流男神肖戰新劇《小城良方》近日釋出首支預告，這也是他再度以全新角色回歸螢幕。這次他飾演天才神經外科醫生「劉錚亮」，原本是站在醫療體系頂端的菁英醫師，卻因一場醫療事故跌落谷底，被迫離開熟悉的大城市醫院，回到東北家鄉的基層衛生院重新開始。該劇結合醫療、生活治癒與東北幽默，預計於2026年10月下旬播出，《NOWNEWS今日新聞》整理《小城良方》播出時間、劇情、演員角色與追劇亮點一篇掌握。類 型：都市、醫療、生活治癒、輕喜劇導 演：張曉波主 演：肖戰、倪大紅、姜妍、王彥霖、史彭元、張國強原 著：改編自劉三叔小說《飛刀》預計播出：2026年10月下旬網傳檔期：暫定10月26日集 數：30集電視平台：CCTV-8央視八套黃金檔網路平台：愛奇藝《小城良方》故事主角是肖戰飾演的「劉錚亮」，他原本是天才神經外科醫生，擁有精準的判斷力與手術能力，是被高度看好的醫療菁英。不料一場醫療事故讓他事業跌入低谷，心理也受到巨大衝擊，甚至出現恐雪症與手抖症，讓他再也無法像過去一樣穩穩拿起手術刀。在失去原本光環後，劉錚亮被迫回到東北家鄉清河鎮，進入基層衛生院工作，成為月薪三千的「合同工」。從高精尖手術室到充滿家長里短的小鎮醫院，環境落差巨大，他也必須面對設備不足、病患觀念落差、地方人情壓力等現實問題。肖戰這次飾演的劉錚亮，並不是一路開外掛的完美醫生。角色一出場就背著醫療事故留下的陰影，從天才神經外科醫生變成基層衛生院合同工，還要面對手抖、恐雪等心理障礙。這個設定讓角色多了很強烈的破碎感。觀眾過去常看到肖戰飾演深情、堅定或帶有理想光環的角色，但《小城良方》裡的劉錚亮，是一個真正被現實打碎、必須重新撿回自己的成年人，也讓人期待他如何演出角色從崩塌到重建的過程。《小城良方》沒有把故事放在大城市三甲醫院，而是把舞台搬到東北清河鎮。這也讓劇集跳脫傳統醫療劇常見的高壓手術、職場競爭與醫院權鬥，改從基層醫療、地方生活與人情互動切入。劇中會出現不少東北式幽默與市井日常，病患不只是病例，醫生也不只是白袍英雄，而是一群會吵、會笑、會犯錯，也會努力把事情做好的人。這種帶著煙火氣的醫療敘事，也讓沉重的生命課題多了一點笑中帶淚的溫度。除了肖戰領銜主演，《小城良方》也集結倪大紅、姜妍、王彥霖、史彭元、張國強等演員。從老戲骨到中生代、新生代，陣容相當完整，也讓劇中小鎮醫院與街坊鄰里的群像更值得期待。劉錚亮回到家鄉後，身邊不再是大城市裡高度專業分工的醫療團隊，而是一群看似不太靠譜、實際上各有本事的同事與鄰里。這些人每天吵吵鬧鬧，卻也在最關鍵的時候接住彼此，形成《小城良方》最有生命力的部分。肖戰總是以完美形象登場，但這次他演的「劉錚亮」卻是個被現實狠狠摔碎的天才。當一個原本站在金字塔頂端、習慣了高精尖手術室的頂級醫生，淪落到月薪三千東北基層衛生院工作，巨大的落差感就像人在生活中遭遇中年危機或人生低谷時的無助，這次肖戰不同以往的新嘗試，想必在開播後能掀起一波討論。