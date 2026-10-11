日本成人影音平台FANZA舉辦「9大神顏人物」票選活動，吸引超過8萬人參與投票，在經過多輪「二選一」對決後，目前由獲封「可愛天花板」的24歲女優石川澪力壓群芳，位居第1名；人氣極高的河北彩花與新生代女神瀨戶環奈則分別拿下第2、3名，已退役的三上悠亞也擠進前5名，引發廣大粉絲熱烈討論。
票選日本最美AV女優 24歲石川澪奪冠
這項號稱「不看作品，只拼臉蛋」的顏值票選活動，集結多達1182位AV女優同場較勁。投票機制採取殘酷的淘汰賽模式，網友必須在初賽、主賽及決賽等不同階段中，針對系統隨機出現的兩位女優進行「二選一」抉擇。最終，系統會根據投票數據，為每位參與者計算並組合出心中的「9位理想臉孔」。
賽事一推出便風靡網路，截至今（11）日為止，共吸引8萬8848人投票。在最新公布的即時榜單中，被譽為「可愛天花板」的石川澪展現強大氣場，在多輪對決中順利獲得高支持度，強勢奪下冠軍寶座。
河北彩花、瀨戶環奈緊追在後 三上悠亞也擠進前5
至於近年積極拓展時尚等領域、在台灣擁有極高知名度的「天下第一人」河北彩花，則以3000多票的差距位居第2名；被視為新生代頂流女優的瀨戶環奈則拿到第3名。3位熱門人選與後面幾名入圍女優拉開積分差距，形成明顯的領先局勢。
除了前3名的頂尖對決之外，第4名至第10名的名單同樣星光熠熠。依序為：三上悠亞、七澤米亞、新有菜、逢澤美優、宮下玲奈、美谷朱音、伊藤舞雪。
其中最令人矚目的是第4名的三上悠亞，雖然她早已宣布退役並轉型為全方位藝人，仍憑藉過去累積的超高知名度與跨國影響力，力壓多位現役女優擠進前5名。
不過由於FANZA官方目前尚未公布活動的確切截止時間，目前的排名皆為即時統計數據。隨著全球網友持續投票，後續排名仍隨時可能發生變化。
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這項號稱「不看作品，只拼臉蛋」的顏值票選活動，集結多達1182位AV女優同場較勁。投票機制採取殘酷的淘汰賽模式，網友必須在初賽、主賽及決賽等不同階段中，針對系統隨機出現的兩位女優進行「二選一」抉擇。最終，系統會根據投票數據，為每位參與者計算並組合出心中的「9位理想臉孔」。
賽事一推出便風靡網路，截至今（11）日為止，共吸引8萬8848人投票。在最新公布的即時榜單中，被譽為「可愛天花板」的石川澪展現強大氣場，在多輪對決中順利獲得高支持度，強勢奪下冠軍寶座。
至於近年積極拓展時尚等領域、在台灣擁有極高知名度的「天下第一人」河北彩花，則以3000多票的差距位居第2名；被視為新生代頂流女優的瀨戶環奈則拿到第3名。3位熱門人選與後面幾名入圍女優拉開積分差距，形成明顯的領先局勢。
除了前3名的頂尖對決之外，第4名至第10名的名單同樣星光熠熠。依序為：三上悠亞、七澤米亞、新有菜、逢澤美優、宮下玲奈、美谷朱音、伊藤舞雪。
其中最令人矚目的是第4名的三上悠亞，雖然她早已宣布退役並轉型為全方位藝人，仍憑藉過去累積的超高知名度與跨國影響力，力壓多位現役女優擠進前5名。
不過由於FANZA官方目前尚未公布活動的確切截止時間，目前的排名皆為即時統計數據。隨著全球網友持續投票，後續排名仍隨時可能發生變化。