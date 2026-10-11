皮克敏手遊《Pikmin Bloom》10月社群日登場，玩家除了把握活動時間種花、累積步數，也能善用遊戲中「種花的跨日機制」，由於遊戲每天透過種花最多可獲得60枚金幣，只要掌握午夜0點的結算時間，就有機會銜接前後2天的金幣額度，尤其社群日需要大量種花、走路，若能搭配跨日技巧，不只能提高金幣收益，也能順便銜接每周好友共同種花任務，讓每一次出門都更有價值。
社群日種花有技巧 跨日機制衝金幣上限
依照《Pikmin Bloom》遊戲機制，玩家每種250朵花即可獲得1枚「Bonus Coin」，每天最多可獲得60枚金幣，也就是當天最多累積15000朵花的金幣收益，值得注意的是，金幣並非每種滿250朵就立即入帳，而是在玩家「結束這次種花」後進行結算，因此也讓「跨日種花」成為玩家可以研究的操作空間。
以10月11日社群日為例，假設玩家已經透過種花拿滿60枚金幣，可以在晚上11點再次開啟種花，接著持續種花至10月11日凌晨，再按下「結束種花」。由於種花金幣會在結束行程時結算，玩家便能利用跨日時間差，銜接新一天的金幣額度。
跨日種花不只賺金幣 周任務也能一起解
跨日種花的用途不只有最大化拿金幣效益，由於《Pikmin Bloom》每周會更新好友共同種花任務，玩家也可以利用周日晚上跨日的方式，讓種花行程延續至周一，再配合新一周的任務進度安排種花，對平時就會固定解任務的玩家來說，這種方式能讓社群日累積的種花行程與日常任務規劃相互搭配，減少重複花時間完成目標的情況。
如果玩家希望同時追求金幣與任務進度，建議先確認當周好友共同種花任務的完成狀況，再決定是否將種花行程安排在周日深夜。如此一來，除了把握社群日的活動時間，也能提前規劃隔天的遊戲進度，讓種花不只是單純累積花量。
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依照《Pikmin Bloom》遊戲機制，玩家每種250朵花即可獲得1枚「Bonus Coin」，每天最多可獲得60枚金幣，也就是當天最多累積15000朵花的金幣收益，值得注意的是，金幣並非每種滿250朵就立即入帳，而是在玩家「結束這次種花」後進行結算，因此也讓「跨日種花」成為玩家可以研究的操作空間。
以10月11日社群日為例，假設玩家已經透過種花拿滿60枚金幣，可以在晚上11點再次開啟種花，接著持續種花至10月11日凌晨，再按下「結束種花」。由於種花金幣會在結束行程時結算，玩家便能利用跨日時間差，銜接新一天的金幣額度。
跨日種花的用途不只有最大化拿金幣效益，由於《Pikmin Bloom》每周會更新好友共同種花任務，玩家也可以利用周日晚上跨日的方式，讓種花行程延續至周一，再配合新一周的任務進度安排種花，對平時就會固定解任務的玩家來說，這種方式能讓社群日累積的種花行程與日常任務規劃相互搭配，減少重複花時間完成目標的情況。
如果玩家希望同時追求金幣與任務進度，建議先確認當周好友共同種花任務的完成狀況，再決定是否將種花行程安排在周日深夜。如此一來，除了把握社群日的活動時間，也能提前規劃隔天的遊戲進度，讓種花不只是單純累積花量。