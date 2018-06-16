Mark爸媽到場支持GOT7　JB五千人前喊：我濕了

韓團GOT7今（16）日在五股展覽中心開唱，開場一連飆三首歌後，BamBam大喊：「鳥寶寶們（粉絲暱稱）好久不見！」讓全場5000名粉絲叫翻天。而演唱會門票開賣時，成員Mark的爸爸表示會到場支持，結果真的帶著媽媽到場，坐在貴賓席觀看兒子表演。
GOT7開場連飆三首〈HARD CARRY〉、〈Skyway〉、〈OUT〉，隨後BamBam用中文大喊：「鳥寶寶們好久不見，想我們嗎？」接著轉換韓文講話時，等不到翻譯，粉絲們搶先回答，嚇得他笑說：「你們聽得懂？很棒！」 而其他成員也展現十足誠意，各個用中文自我介紹，逗趣的是，輪到有謙講完，其他6位成員模仿說：「你有錢（諧音）嗎？」笑翻台下粉絲。
▲GOT7世界巡迴演唱會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.16）
隨後7位成員走到延伸舞台貼近粉絲，搭配著360度的旋轉舞台，表演〈HEY〉、〈FIRE WORK〉。表演完後，JB害羞表示：「雖然說這句話很不好意思，但我衣服真的很濕，流了很多汗。」說完其他成員起鬨，要他「脫掉」，惹得全場粉絲跟著喊：「JB、JB！」
在一番打鬧後，他們表演周杰倫的〈甜甜的〉，標準咬字讓粉絲驚豔，他們也走到Y形延伸舞台盡頭，邊跟粉絲互動邊表演，唱完後，7位成員欲罷不能，沒了音樂仍在唱，成員們表示：「這首歌是因為來到台灣，所以精心為粉絲準備的歌。」擔心中文不好，還請大家多見諒。
他們此演唱會共吸引5000名粉絲購票支持，進帳2600萬元，今晚演出結束後將於明離台，班機不公開。GOT7最新專輯《EYES ON YOU》已在台發行。
▲Mark爸媽到場支持。（圖／讀者提供 , 2018.6.16）
▲GOT7世界巡迴演唱會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.16）