Mark爸媽到場支持GOT7　JB五千人前喊：我濕了

韓團GOT7今（16）日在五股展覽中心開唱，開場一連飆三首歌後，BamBam大喊：「鳥寶寶們（粉絲暱稱）好久不見！」讓全場5000名粉絲叫翻天。而演唱會門票開賣時，成員Mark的爸爸表示會到場支持，結果真的帶著媽媽到場，坐在貴賓席觀看兒子表演。

GOT7開場連飆三首〈HARD CARRY〉、〈Skyway〉、〈OUT〉，隨後BamBam用中文大喊：「鳥寶寶們好久不見，想我們嗎？」接著轉換韓文講話時，等不到翻譯，粉絲們搶先回答，嚇得他笑說：「你們聽得懂？很棒！」 而其他成員也展現十足誠意，各個用中文自我介紹，逗趣的是，輪到有謙講完，其他6位成員模仿說：「你有錢（諧音）嗎？」笑翻台下粉絲。