NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈蝴蝶球夠刁鑽　蔡易廷飆4K拚選秀墨西哥贏球太狂　球迷過嗨引發地震凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

「水晶男孩」姜成勳守約　9月再來台見小黃們

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/18 14:14
▲姜成勳確定九月來台。（圖／ WOORI 娛樂 , 2018.6.18）
▲姜成勳確定九月來台。（圖／ WOORI 娛樂 , 2018.6.18）

南韓始祖偶像團體「水晶男孩」主唱姜成勳今年3月才來台會粉絲，在端午節這天宣布好消息，他確定將於9月8日再來台，準備帶來「The Gentle」的精華版，並升級成FAN PARTY，分二天、不同表演內容在新光三越A11六樓的Legacy Max跟台灣的粉絲們同歡。

姜成勳在他個人出道17周年紀念演唱會上，表演了〈祝福〉、〈告白〉、〈My Girl〉、〈Lady〉等近30首作品，除了動員10位專業舞群，還在演唱會上大秀苦練已久的RAP功力，努力的演出，獲得現場小黃們（粉絲名）一致喝彩。而演唱會尾聲，他也接受造型師指名的冰桶挑戰，但因為忙於演唱會後續工作，來不及在24小時內上傳sns，所以姜成勳在數日前重新做一次冰桶挑戰，並指定水晶男孩的團員們和粉絲小黃們共同參與。

正在準備回歸的「水晶男孩」主唱姜成勳，選擇相隔半年再來台灣和粉絲們見面，他表示雖然三月中才來過台灣，但當時因場地限制，無法和更多粉絲見面，因此三月在見面會上承諾會再次來台，現在也帶著承諾回來了。《Kang Sung Hoon x Hoony World Mini The Gentle Fan Party in Taiwan》將於9月8（下午5點）、9日（下午3點）在Legacy Max舉行，第一場門票將於7月3日晚上8點在KKTIX開賣，其餘票價跟售票資訊請至主辦粉絲專頁查詢。

關鍵字水晶男孩姜成勳端午節sechskies
保羅路德吃「蟻人粽」：像吃我朋友方大同預測金曲歌王　特別點名他

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan