「水晶男孩」姜成勳守約　9月再來台見小黃們

南韓始祖偶像團體「水晶男孩」主唱姜成勳今年3月才來台會粉絲，在端午節這天宣布好消息，他確定將於9月8日再來台，準備帶來「The Gentle」的精華版，並升級成FAN PARTY，分二天、不同表演內容在新光三越A11六樓的Legacy Max跟台灣的粉絲們同歡。

姜成勳在他個人出道17周年紀念演唱會上，表演了〈祝福〉、〈告白〉、〈My Girl〉、〈Lady〉等近30首作品，除了動員10位專業舞群，還在演唱會上大秀苦練已久的RAP功力，努力的演出，獲得現場小黃們（粉絲名）一致喝彩。而演唱會尾聲，他也接受造型師指名的冰桶挑戰，但因為忙於演唱會後續工作，來不及在24小時內上傳sns，所以姜成勳在數日前重新做一次冰桶挑戰，並指定水晶男孩的團員們和粉絲小黃們共同參與。