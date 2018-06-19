名家論壇》王時齊／白浪滔滔我不怕　白狼頒獎我HEN怕

白狼先生所領導的統促黨，這些年在街頭的暴力和鬧場行徑，引發極大爭議，無論是太陽花學運、台大的中國新歌聲事件、八百壯士反年改、AIT美國在台協會落成典禮、四海幫堂口周年慶等，都有統促黨的影子，對挑起社會對立與不安頗有貢獻。而張安樂個人，過去曾因走私毒品、組織犯罪而入獄，絕對不是什麼小學生、中學生、大學生應該學習的對象。

這幾天，最驚悚的新聞畫面，大概就是白狼爺爺頒獎給小學畢業生的這個鏡頭了！身為畢業生的親屬，張安樂出現在畢業典禮其實無可厚非，但他被邀請上台頒獎，這就不是一件小事。

白狼是怎樣的人，稍有一點常識的人都應該知道，所以當校長挑選白狼擔任市長獎的頒獎人，大家驚嚇得下巴都要掉下來。獲得市長獎，等於是全班第一名畢業，這是國小畢業生的最高榮譽，而這樣的榮譽竟是透過一個過去有黑道背景、現在還是組織犯罪首腦的人的手中頒了過來，究竟這所學校要傳給下一代的，是怎樣的人生價值？

相較於社會的一片譁然，這個小學的校長林正鳳倒是淡定多了。她第一時間跟媒體輕描淡寫地說，「安排家長代表頒獎」是有點「思慮不周」，她還辯稱當時沒有「多想什麼」，只是因為白狼的座位離司儀最接近。第二天事情鬧大了，社會撻伐，她神隱起來沒有出面說明，只叫了教務長出來面對媒體採訪，一度說要請辭負責，後來又說「為了孩子」決定不請辭了。

這裡要檢討的，不是白狼，而是教育。看到有這樣的小學校長，不難理解教育機構的問題真的太嚴重了。這所國小，是台北市大安區歷史悠久的明星公立學校，是國立台北教育大學的附屬小學，理論上，它應該是教育機構的模範生、以及優良教師培育的溫床，但白狼事件讓大家看到，掌管學校的人，竟是一個沒有常識、與社會感受隔絕、沒有判斷力的領導者。

而這還是往好的方面想。如果是校長本身的價值觀就是容許這樣的安排，那就不堪設想了。白狼上台頒獎並且和小朋友一起合照，在場的學生家長應該全都嚇傻了，得獎是一種榮耀，頒獎的卻是黑道？明明是把孩子送到學校學知識、學做人、學分辨是非善惡，到頭來卻學到了黑白不分、善惡不明，更學到了身為校長竟然只會推卸責任、文過飾非。

這位林正鳳校長荒腔走板的表現，凸顯出教育最嚴重的問題：根本沒有核心價值。教育這回事，古有明訓「作之君、作之師」，要教學生的人，自己就要以身作則，這道理簡單明白。然而發生在國立台北教育大學附設實驗小學的這個例子，最讓人感到憂心的是，教育工作者對於教育價值的輕忽甚至是漠視，更可怕的是把自己有問題的價值觀硬套到孩子們的身上，這才是下一代最根本的危機。

而發生這樣的事，到現在還沒看到教師團體出來譴責、或表示自省。唉，如果教師團體可以把反年改的力氣，花個十分之一來面對教育界裡的害群之馬，那今天這種荒腔走板的事，恐怕也不會發生了吧？

●作者：王時齊／政治評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com