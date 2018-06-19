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華航7月復飛高雄－雅加達　來回票價萬元有找

記者陳致宇／台北報導2018/06/19 16:53
▲配合政府新南向政策，華航 7 月 1 日起恢復高雄經香港飛往雅加達航線，使用波音 B737-800 客機天天飛航。（圖／記者陳致宇攝）
▲配合政府新南向政策，華航 7 月 1 日起恢復高雄經香港飛往雅加達航線，使用波音 B737-800 客機天天飛航。（圖／記者陳致宇攝）

配合政府新南向政策，華航 7 月 1 日起恢復高雄經香港飛往雅加達航線，使用波音 B737-800 客機天天飛航，同時推出優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價 9,500 元起、商務艙 21,000 元起。

印尼人口眾多，與台灣經貿往來密切，航班載客率持續居高不下，目前國籍的華航、長榮皆有開闢雅加達、泗水、峇里島等航點。華航原本有高雄－香港－雅加達航線，後改為桃園－香港－雅加達，配合新南向， 7 月 1 日起恢復高雄－香港－雅加達航線。


▲印尼人口眾多，與台灣經貿往來密切，航班載客率持續居高不下。（圖／記者陳致宇攝）

根據班機時刻表，該航線去程 CI671 班機 14:10 自高雄小港機場起飛， 15:35 抵達香港停留 1 小時後起飛， 20:20 抵達雅加達；回程 CI672 班機 06:25 自雅加達起飛， 12:25 抵達香港同樣停留 1 小時， 14:55 抵達高雄小港機場。

華航表示，看好印尼市場，台北－雅加達直飛航班自 2017 年 12 月改為 A350 新機執飛，同時與印尼航空合作共掛班號，延伸飛往印尼日惹市、三寶瓏、班達楠榜、坤甸、棉蘭、巴里巴板、北乾巴魯及錫江等城市； 2018 年 5 月起新增峇里島至澳洲伯斯聯營航班。

關鍵字印尼雅加達高雄香港開航新南向
華山自治區分屍案　網曝崩壞真相新加坡Sea集團紮根台灣

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