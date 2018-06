張軒睿上月22日認愛「大馬女神」林明禎,還PO出兩人甜蜜背影合照,沒想到今(19)日爆出分手消息,對此張軒睿經紀人表示:「他們是和平分手,週刊上面寫的劈腿都不是事實,也就沒有什麼好說,這是他們倆的決定。」

張軒睿日前於臉書認愛林明禎,還寫道:「I'll always be here for you.」沒想到事隔不到一個月,被《鏡週刊》爆出分手消息,分手關鍵是林明禎覺得張軒睿沒Guts,搞得女方像「倒貼」,才讓這段戀情破局。記者致電張軒睿經紀人Katie,她表示週刊寫的都不是事實,林明禎與張軒睿是和平分手,認為這是藝人私事,其餘並未多談。