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誇張！野青眾擅闖華山鐵軌爽開電音趴　台鐵火大報警

社會中心／台北報導2018/06/20 13:02
▲住在華山草原附近的居民，在 PTT 上爆出「野青眾」擅闖華山鐵軌開電音趴的畫面。（圖／翻攝自PTT）
▲住在華山草原附近的居民，在 PTT 上爆出「野青眾」擅闖華山鐵軌開電音趴的畫面。（圖／翻攝自PTT）

自稱藝術家的團體「野青眾」日前向台北市都更處申請「 120 草原自治區計畫」辦理諸多活動，未料該處卻在日前發生分屍案，事發後附近居民又陸續爆出「野青眾」各種脫序行徑，讓「野青眾」備受關注。現在又有網友搜出「野青眾」曾在 6 月中擅闖台鐵華山引道鐵軌大開電音趴、破壞公物等，引爆網友眾怒，台鐵在獲知消息後已報警調查。


▲華山大草原附近居民在 PTT 上爆出「野青眾」脫序行徑，引發網友群起撻伐展開肉搜。（圖／翻攝自 PTT ）

一名住在華山草原附近的居民在 PTT 八卦版上爆料，指出「野青眾」在台鐵目前已停用的第一代台北地下化華山東出口內舉辦電音趴，但該處平常處於封閉狀態，懷疑參加活動者不是翻過圍牆就是自己開門走下去。該居民並指出「這通道下去之後會直接連通到台鐵有在使用的縱貫線，最後會連到台北車站 一直走進去如果不注意會被火車撞」。


▲「野青眾」擅闖華山鐵軌開趴大鬧，被爆疑似有人在裡頭吸毒。（圖／翻攝自 PTT ）

該居民說，雖不清楚參加者出於何原因參與，但若不是因有活動，平常不會有人闖入該處，大多知情的鐵道迷也不會擅闖，「我想要表達的是，這活動我不管他立意是什麼，他確實對這附近帶來困擾，甚至還對台鐵的行車安全造成威脅，為何這活動盡吸引些奇怪的人來參與？然後出事再推得一乾二淨？」


▲「野青眾」一群人在廢棄台鐵火車頭上塗鴉，破壞公物。（圖／翻攝自 PTT ）

許多網友看了也紛紛搜出其他照片，發現「野青眾」不只在鐵道內開電音趴、大秀甩刀舞，還在廢棄火車頭上胡亂塗鴉破壞公物，甚至疑似在裡頭打砲、吸毒完還留下針筒，囂張行徑引爆網友怒火，痛批「太誇張，這些人只想爽，責任全丟給社會大眾承擔」、「所謂藝術活動就是闖禁區開趴？別侮辱藝術屁孩們」、「一堆妖魔鬼怪，裝模作樣就說自己是嘻皮」，紛紛展開肉搜揪出主辦單位及演出者。

對此，台鐵也表示，該處為華山引道，用來做為緊急逃生與搶救用的預留通道，平時不對外開放，外頭除設立三公尺高的圍籬，出入口鐵門也有加裝鎖鏈，經查已確認該單位並未提出使用申請，目前已報警並派人至現場調查，若有破壞門鎖等情事就屬非法入侵，將提出求償。對此事件，「野青眾」則尚未做出回應。

 

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關鍵字野青眾台鐵120 草原自治區分屍華山引道鐵軌
硫磺味蓋屍臭　凶嫌飆50公里棄屍

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