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接電要不得、電器插錯恐漏電　免費老屋健檢守護用電安全

記者許家禎／中壢報導2018/06/20 15:17
▲大亞電纜美麗家園基金會攜手中華民國電機技師公會於2017年第4季開始舉辦「老屋用電安全健檢」活動，以每周健檢2戶為進度，迄今已服務超過60戶住家。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.15）
▲大亞電纜美麗家園基金會攜手中華民國電機技師公會於2017年第4季開始舉辦「老屋用電安全健檢」活動，以每周健檢2戶為進度，迄今已服務超過60戶住家。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.15）

有鑑於電器或電線設備起火所引發的火災時有所聞，大亞電纜美麗家園基金會基於對本業的了解與善盡企業社會責任，與中華民國電機技師公會於去（2017）年第4季開始舉辦「老屋用電安全健檢」活動，以每周健檢2戶為進度，迄今已服務超過60戶住家。專業電機技師透露，在健檢過程中發現，民眾普遍用電知識不足，若再加上所託非人，常讓自己陷入危機而不自知。此次老屋健檢完全不收任何費用，卻能得到非常全面的用電健檢與知識，機會非常難得。

大亞電纜美麗家園基金會指出，住家用電因為看不到、摸不著，因此時常被忽略，或是錯誤的用電方式導致意外頻傳，尤其以30多年以上的老屋，因年久失修最需要整體健檢來檢視。其實，民眾想要全盤了解，市場上幾乎是找不到這樣的服務，因此基金會邀請用電配電專家-中華民國電機技師公會合作，提供住戶用電設備安全檢查、配電盤狀況檢查、用電設備外殼漏電檢測，以及電線纜絕緣檢測的全面專業守護。

電機技師公會技師黃一峻表示，自加入老屋健檢行列、實際與住戶接觸後發現，許多民眾有似是而非或錯誤的用電知識，最常見的是為了整理方便或美觀而纏繞電線，但電線彎曲的地方很容易聚熱而燒起來；放在地上的插座，常常拖地一拖或腳一踢就脫落，當插頭露出，金屬接觸面積變小，也很容易有危險的蓄熱情況；還有電鍋插頭上下不要插反，否則有可能有漏電危機。


▲電機技師黃一峻表示，許多民眾有似是而非或錯誤的用電知識，最常見的是為了整理方便或美觀而纏繞電線，但電線彎曲的地方很容易聚熱而燒起來。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.15）

黃一峻指出，還有的因為家裡常跳電，「假會」乾脆DIY換粗一點的電線、自己接一接，或是找來沒有證照的水電工，結果往往越修越危險，時常替屋主捏把冷汗。整體而言，民眾用電知識不足，若再加上所託非人，便會讓自己陷入危機而不自知。

而此次的老屋健檢專案，除了有專業電機技師對用電、配電在外觀上的檢視外，也會用專業儀器針對「看不到的電」做各種檢測，且在健檢過程中，最難得的是正確用電知識的傳達，針對各個住家不同的配電情況逐一說明，可說是目前獨家且幾乎找不到的服務方式，民眾可以好好把握機會，也歡迎擁有30年以上老屋的民眾申請。


▲老屋用電健檢專案，除了有專業電機技師對用電、配電在外觀上的檢視外，也會用專業儀器做各種檢測，並傳授正確的用電知識。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.15）

基金會再次強調，老屋健檢全程完全不收任何費用，與技師公會的合作皆由基金會贊助，民眾無須擔心。目前也有許多屋主「呷好逗相報」，口碑逐漸傳開，也因此從北北基服務到桃園地區，未來也將前進台中、台南、南部等地，而整套用電健檢流程，也將由電機技師公會一脈傳承到中南部，將健檢流程標準化，讓全台更多民眾享有老屋健檢服務，共同守護民眾用電安全。

關鍵字大亞老屋健檢美麗家園基金會中華民國電機技師公會用電安全漏電接電
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