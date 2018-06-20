接電要不得、電器插錯恐漏電　免費老屋健檢守護用電安全

有鑑於電器或電線設備起火所引發的火災時有所聞，大亞電纜美麗家園基金會基於對本業的了解與善盡企業社會責任，與中華民國電機技師公會於去（2017）年第4季開始舉辦「老屋用電安全健檢」活動，以每周健檢2戶為進度，迄今已服務超過60戶住家。專業電機技師透露，在健檢過程中發現，民眾普遍用電知識不足，若再加上所託非人，常讓自己陷入危機而不自知。此次老屋健檢完全不收任何費用，卻能得到非常全面的用電健檢與知識，機會非常難得。

大亞電纜美麗家園基金會指出，住家用電因為看不到、摸不著，因此時常被忽略，或是錯誤的用電方式導致意外頻傳，尤其以30多年以上的老屋，因年久失修最需要整體健檢來檢視。其實，民眾想要全盤了解，市場上幾乎是找不到這樣的服務，因此基金會邀請用電配電專家-中華民國電機技師公會合作，提供住戶用電設備安全檢查、配電盤狀況檢查、用電設備外殼漏電檢測，以及電線纜絕緣檢測的全面專業守護。

電機技師公會技師黃一峻表示，自加入老屋健檢行列、實際與住戶接觸後發現，許多民眾有似是而非或錯誤的用電知識，最常見的是為了整理方便或美觀而纏繞電線，但電線彎曲的地方很容易聚熱而燒起來；放在地上的插座，常常拖地一拖或腳一踢就脫落，當插頭露出，金屬接觸面積變小，也很容易有危險的蓄熱情況；還有電鍋插頭上下不要插反，否則有可能有漏電危機。



▲電機技師黃一峻表示，許多民眾有似是而非或錯誤的用電知識，最常見的是為了整理方便或美觀而纏繞電線，但電線彎曲的地方很容易聚熱而燒起來。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.15）

黃一峻指出，還有的因為家裡常跳電，「假會」乾脆DIY換粗一點的電線、自己接一接，或是找來沒有證照的水電工，結果往往越修越危險，時常替屋主捏把冷汗。整體而言，民眾用電知識不足，若再加上所託非人，便會讓自己陷入危機而不自知。

而此次的老屋健檢專案，除了有專業電機技師對用電、配電在外觀上的檢視外，也會用專業儀器針對「看不到的電」做各種檢測，且在健檢過程中，最難得的是正確用電知識的傳達，針對各個住家不同的配電情況逐一說明，可說是目前獨家且幾乎找不到的服務方式，民眾可以好好把握機會，也歡迎擁有30年以上老屋的民眾申請。



▲老屋用電健檢專案，除了有專業電機技師對用電、配電在外觀上的檢視外，也會用專業儀器做各種檢測，並傳授正確的用電知識。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.15）

基金會再次強調，老屋健檢全程完全不收任何費用，與技師公會的合作皆由基金會贊助，民眾無須擔心。目前也有許多屋主「呷好逗相報」，口碑逐漸傳開，也因此從北北基服務到桃園地區，未來也將前進台中、台南、南部等地，而整套用電健檢流程，也將由電機技師公會一脈傳承到中南部，將健檢流程標準化，讓全台更多民眾享有老屋健檢服務，共同守護民眾用電安全。