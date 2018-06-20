一次老屋健檢獲終身正確用電知識　民眾大呼好值得

30年以上老屋注意了！你家用電、配電安全嗎？大亞電纜美麗家園基金會攜手中華民國電機技師公會舉辦「老屋用電安全健檢」活動，迄今已服務超過60戶住家。有參與健檢的住家分享，其實滿驚訝整個健檢服務是免費的，除了有專業電機技師檢視用電、配電外觀外，也會使用專業儀器針對看不到的部分檢查，完全不馬虎，但更讓人印象深刻的是正確用電知識的傳授，真的受益匪淺。

大亞電纜美麗家園基金會指出，全台因電器或電線設備起火所引發的火災時有所聞，2016年，全台共有608起相關事故、造成49人喪命。本於線纜專業，基金會於2013年成立電線安全志工隊，多次走入台南總公司鄰近社區，宣導用電安全知識，去（2017）年第4季更進一步與中華民國電機技師公會合作，由專業電機技師為民眾居家用電安全把關。

基金會指出，此次活動以自有房屋且屋齡超過30年的自住申請者優先，並由基金會志工與電機技師公會的專業技師一同前往申請者住家。首先，會向屋主說明檢查流程，了解屋況與用電現況。接著，技師會應用專業儀器，幫申請家戶逐一檢視用電設備的老舊情形，以及電線電壓、大型家電是否有漏電的現象。



▲老屋用電健檢活動過程中，電機技師會應用專業儀器，幫住戶逐一檢視用電設備的老舊情形，以及電線電壓、大型家電是否有漏電的情況。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.15）

電機技師公會技師黃一峻表示，許多民眾都有錯誤的用電知識，最常見的是自己DIY接線換線、延長線不正確的收納或延長再延長，或為了美觀而纏繞電線，以及安座神明廳的燈光線路可能因為長時間運作而潛藏危機，另外遊戲機或3C產品的變壓器也可能因為摔到而造成短路，還有電鍋插頭上下不要插反，否則可能有漏電危機。

此外，技師也會要求將所有電器設備全部啟動，以了解整體用電的最大負荷量，並觀察配電盤的使用狀況，仔細檢查與量測用電時線路的溫度高低，並使用專業儀器測量，包括用電設備外殼漏電檢測、電線纜絕緣檢測等，以全面檢視盤查，整個過程依照屋主屋況與坪數大小，花費時間約1到2個小時。

黃一峻指出，老屋健檢當天技師會統整當日詳查的概況並拍照紀錄，向屋主提供用電安全的初步建議，但他認為傳授正確的用電知識更為重要，因此檢查過程中，會花30%以上的時間宣導相關知識，強調主動預防的重要性。最後，一到兩個禮拜的時間，會為每戶受檢家庭提供用電安全健檢報告。



▲電機技師黃一峻（圖左）指出，老屋健檢當天技師會統整當日詳查的概況並拍照紀錄，同時也會傳授正確的用電知識。（圖／記者許家禎攝 , 2018.6.15）

至於拿到用電健檢報告後，民眾如何尋求協助？黃一峻建議，可以找有立案的電氣承裝業者改善家中配電狀況，因為大多是有證照的專業人員，會針對家中整體用電情況來進行配電規畫與裝修，相對個體戶的水電業者有保障，裝修後若真的遇到糾紛，也不怕找不到立案電氣承裝業者。

參與老屋健檢的王先生也分享，滿驚訝整個服務是免費的，因為通常專業的電機技師是較少做一般房屋的小型個案檢視，但這次基金會與電機技師公會為善盡企業社會責任推出活動，真的也完全不馬虎。從檢視用電配電外觀，到使用專業儀器針對看不到的部分檢查，幾乎沒有地方遺漏。

但讓王先生最印象深刻的是過程中，技師會不斷告知該注意的地方以及正確的用電知識，尤其技師會用淺顯易懂的比喻，讓一家大小也能聽得懂，一次健檢就能獲得大量正確的用電知識，真的受益匪淺。他也希望該活動讓更多人知道，畢竟對台灣大多是密集住宅區來說是很有意義的活動，希望大家都能來響應。