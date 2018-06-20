海峽盃／海峽盃青年籃球邀請賽　7月2日新莊體育館開戰

前高中體總會長暨大會主席李述藺表示：「第一屆的比賽我們以女子組為主，兩岸選手交流為賽事留下好口碑，今年擴大舉辦增加男子組賽事，大陸派出浙江廣廈、北京農商銀行等職業隊青年選手參賽，台灣則由中華U22及政大雄鷹青年隊等好手應戰，賽事也將由FOX體育台於7/2開幕及7/6決賽轉播，期待今年的參賽隊伍都能在這場兩岸頂級的青年籃球盛會留下美好回憶，也預祝比賽順利、圓滿。」

賽事將於7月2日至7月6日，在新莊體育館、板橋體育館、南山高中、陽明高中四地登場，比賽分為青年女子、青少年女子與青年男子三組，大陸隊與台灣隊合計共34隊共襄盛舉，參賽隊伍盛況空前，為兩岸籃球的培育、交流，奠定深厚的基礎。

2018海峽盃青年籃球邀請賽，於 7月2日新莊體育館，各勁旅以球會友。本年度兩岸交流參賽隊伍數再創新高，頂尖青年陣容同場較勁，精彩可期。

兩岸共34隊頂級青年籃球盛會 7/2開幕戰，由中華U22 vs 浙江廣廈為兩岸交流揭開序幕

今年海峽盃青年籃球邀請賽參賽隊伍實力雄厚，青年女子隊伍台灣地主HBL勁旅永仁、滬江、南山、南湖高中等將與大陸隊伍深圳第二實驗中學、上海職業體育學院附中等隊伍切磋華麗球技；而最具看頭的青年男子組台灣代表除了南山、泰山、南湖、東山高中等HBL勁旅外，特別邀請到政大雄鷹與中華U22代表隊參賽，7/2-6期間將與先發球員平均身高超過200cm之大陸職業青年隊一同參賽，7/2新莊體育館開幕戰重頭戲，將由中華U22代表隊迎戰台灣球星林志傑、劉錚所屬的CBA浙江廣夏青年隊，賽事5日全程免費進場，歡迎喜歡籃球的球迷朋友進場享受兩岸最大規模的青年籃球盛宴。

主辦單位中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會感謝新北市政府與中華籃球協會的支持並聯合主辦、感謝協辦方莊敬高職人力支援的協助、感謝長期關注台灣基層女籃發展的國泰金控、感謝六福客棧提供選手舒適優質的住宿環境與記者會場地。