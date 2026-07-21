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今天天氣：大台北先飆36度 午後變天有大雨

▲未來一周西半部高溫34至36度，東半部32至33度，桃園以北注意36度以上高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：太平洋高壓增強 午後雨區減少

▲中央氣象署一周天氣預報，前期午後雷陣雨發展旺盛，後半段水氣減少，降雨範圍縮小，周末則有熱帶性低氣壓影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：熱帶性低氣壓醞釀中 是否成颱待觀察

中央氣象署表示，今（21）日至周五（7月24日）水氣減少，午後雷陣雨縮減至山區為主，大台北要注意午後大雨；但菲律賓東南方有熱帶雲系，下半周有望增強為熱帶低壓，周末恐影響台灣天氣，東半部降雨增加，各地仍須留意36度以上高溫。7月21日今天的天氣，氣象署指出，環境仍吹西南風，不過水氣逐漸減少，清晨至上午中南部仍有短暫陣雨或雷雨，不過白天雨勢變得更為零星，而其他地區則為多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其大臺北地區及各山區對流發展旺盛，有大雨出現的機率。氣溫方面，各地高溫炎熱，普遍32至35度，大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部仍可來到36度或以上，且東南部有焚風發生的機率，近中午紫外線偏強，外出務必做好防曬並多補充水分。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場為西南風，受風速較強影響，全臺水平擴散條件佳，空品多為良好等級。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。7月22日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓漸增，西南風逐漸減弱轉為偏東風；各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率。氣象署指出，菲律賓東南方海面目前有熱帶雲系發展中，由於環境有利其發展，預估下半周將增強為熱帶性低氣壓，是否變成颱風有待觀察，路徑主要朝西北方移動，較高機率通過菲律賓呂宋島一帶，最後進入南海。氣象署提醒，周末這個熱帶性低氣壓會讓台灣轉吹偏東風環境，迎風面東半部、恆春半島降雨比較明顯，新竹以南、各地山區午後也有雷陣雨，屆時路徑若更靠近台灣，降雨影響也會更明顯。