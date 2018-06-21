NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈太妍飆高音「凸槌」　竟氣到淚崩應采兒美胸直貼鏡頭　性感露深溝凱擘大寬頻500M只要$799
生活

《天堂M》上市最大改版　黑暗妖精 27 日來襲

記者顏大惟／台北報導2018/06/21 11:56
▲天堂M超人氣唱將同時也是骨灰級玩家的 Bii畢書盡作為全新代言人。（圖／公關照片）
▲天堂M超人氣唱將同時也是骨灰級玩家的 Bii畢書盡作為全新代言人。（圖／公關照片）

遊戲橘子代理韓國遊戲大廠 NCSOFT 開發的手遊鉅作《天堂M》中文版，20日正式宣布最強近戰「黑暗妖精」將於6月27日正式登場，全新副本「沉默洞穴」也將隨著改版同步開放，讓玩家一探黑暗妖精的故事背景。此外，天堂 M 全新代言人也首度公開，超人氣唱將同時也是骨灰級玩家的 Bii 畢書盡 Cos 本次改版重點「黑暗妖精」現身活動現場，以演唱結合武術方式為神秘巨型寶箱開箱。

遊戲橘子策略產品營運處處長陳俊廷特別在改版記者會上感謝《天堂M》的玩家們一路支持，從上周至今已經湧入了12萬玩家完成黑妖的預先登錄。特地從韓國跨海來台的原廠NCSOFT製作人金孝洙也提到，黑暗妖精在PC版就是很受歡迎的職業，這次在《天堂M》登場，相信也會掀起一股旋風，帶給玩家不一樣的全新遊戲體驗。


▲《天堂Ｍ》玩家期待以久的全新職業「黑暗妖精」即將於6月27日登場。（圖／公關照片）

《天堂Ｍ》玩家期待以久的全新職業「黑暗妖精」即將於6月27日登場，有別於 PC 版《天堂》不同的設計，「黑暗妖精」魔法除了擁有四個等級，更增加「暗隱術」與「附加劇毒」等全新技能，使「黑暗妖精」更能發揮角色近戰暗殺的特性。此外，由於「黑暗妖精」可透過黑魔法的效果提升自身攻擊力，同時使用角色獨特的武器「雙刀」、「鋼爪」及「鐵手甲」，故擁有極為強大的攻擊輸出、高爆擊、高閃避特質，黑妖的出現將成為《天堂 M 》目前最強的近戰職業。

此外，隨著黑妖新職業到來，《天堂M》於今日新增「沉默洞穴」全新地圖，進入此地圖可享有減少葉子(殷海薩的祝福) 20% 的消耗量，還有機會組隊挑戰副本頭目「魔獸君王巴蘭卡」獲得黑妖專屬稀有道具「暗黑鋼爪」、「暗黑雙刀」以及「英雄製作秘笈」與「魔法書(聖結界)」等虛寶。官方也同步宣布將於 6 月 27 日加開 6 組全新伺服器，期望讓尚未加入遊戲的玩家，可於新伺服器體驗全新職業黑妖魅力。

除公布《天堂 Ｍ 》黑妖全新職業將於 6 月 27 日登場外，官方 13 日更在台北三創生活園區打造神秘巨型寶箱，成為打卡新地標。《天堂 M 》全新代言人 Bii 畢書盡一改平日俊美帥氣男神形象，穿上黑色勁裝化身遊戲角色「黑暗妖精」。畢書盡透露自己是近 18 年的「骨灰級」玩家，目前在《天堂 M 》的角色是 75 級騎士，但還是覺得最愛「黑暗妖精」職業，因為「黑暗妖精」是個集結帥氣、快速、爆發力強大的角色。

《天堂M》官方準備的特殊神秘巨型寶箱將於6月23日在台北三創生活園區、 24日於高雄漢神巨蛋廣場舉辦玩家體驗活動，北高兩地將有 AR 裝置讓玩家優先體驗黑妖新職業魅力，現場完成簽到及試玩有機會獲得「天堂 M 周邊商品」、「萬元橘子支付儲值金」、「限量思克巴公仔」及「黑妖明治冰淇淋」等多項實體好禮。活動最後更將現場抽出玩家中的夢幻逸品「紫變─屠龍者」及「惡魔王武器箱」，當日 AR 挑戰積分最高玩家可直接獲得「紅武─惡魔王武器箱」，現場不只考驗玩家的戰鬥技巧，也要試試玩家們的運氣，能否成為歐洲人，把最大獎帶回家！


▲《天堂M》官方準備的特殊神秘巨型寶箱將於6月23日在台北三創生活園區、 24日於高雄漢神巨蛋廣場舉辦玩家體驗活動。（圖／公關照片）

關鍵字天堂m黑暗妖精遊戲橘子
OMAR單一麥芽威士忌畢業生臥軌歡慶？臉書發文引撻伐

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan