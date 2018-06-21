《天堂M》上市最大改版　黑暗妖精 27 日來襲

遊戲橘子策略產品營運處處長陳俊廷特別在改版記者會上感謝《天堂M》的玩家們一路支持，從上周至今已經湧入了12萬玩家完成黑妖的預先登錄。特地從韓國跨海來台的原廠NCSOFT製作人金孝洙也提到，黑暗妖精在PC版就是很受歡迎的職業，這次在《天堂M》登場，相信也會掀起一股旋風，帶給玩家不一樣的全新遊戲體驗。

遊戲橘子代理韓國遊戲大廠 NCSOFT 開發的手遊鉅作《天堂M》中文版，20日正式宣布最強近戰「黑暗妖精」將於6月27日正式登場，全新副本「沉默洞穴」也將隨著改版同步開放，讓玩家一探黑暗妖精的故事背景。此外，天堂 M 全新代言人也首度公開，超人氣唱將同時也是骨灰級玩家的 Bii 畢書盡 Cos 本次改版重點「黑暗妖精」現身活動現場，以演唱結合武術方式為神秘巨型寶箱開箱。



▲《天堂Ｍ》玩家期待以久的全新職業「黑暗妖精」即將於6月27日登場。（圖／公關照片）

《天堂Ｍ》玩家期待以久的全新職業「黑暗妖精」即將於6月27日登場，有別於 PC 版《天堂》不同的設計，「黑暗妖精」魔法除了擁有四個等級，更增加「暗隱術」與「附加劇毒」等全新技能，使「黑暗妖精」更能發揮角色近戰暗殺的特性。此外，由於「黑暗妖精」可透過黑魔法的效果提升自身攻擊力，同時使用角色獨特的武器「雙刀」、「鋼爪」及「鐵手甲」，故擁有極為強大的攻擊輸出、高爆擊、高閃避特質，黑妖的出現將成為《天堂 M 》目前最強的近戰職業。

此外，隨著黑妖新職業到來，《天堂M》於今日新增「沉默洞穴」全新地圖，進入此地圖可享有減少葉子(殷海薩的祝福) 20% 的消耗量，還有機會組隊挑戰副本頭目「魔獸君王巴蘭卡」獲得黑妖專屬稀有道具「暗黑鋼爪」、「暗黑雙刀」以及「英雄製作秘笈」與「魔法書(聖結界)」等虛寶。官方也同步宣布將於 6 月 27 日加開 6 組全新伺服器，期望讓尚未加入遊戲的玩家，可於新伺服器體驗全新職業黑妖魅力。

除公布《天堂 Ｍ 》黑妖全新職業將於 6 月 27 日登場外，官方 13 日更在台北三創生活園區打造神秘巨型寶箱，成為打卡新地標。《天堂 M 》全新代言人 Bii 畢書盡一改平日俊美帥氣男神形象，穿上黑色勁裝化身遊戲角色「黑暗妖精」。畢書盡透露自己是近 18 年的「骨灰級」玩家，目前在《天堂 M 》的角色是 75 級騎士，但還是覺得最愛「黑暗妖精」職業，因為「黑暗妖精」是個集結帥氣、快速、爆發力強大的角色。

《天堂M》官方準備的特殊神秘巨型寶箱將於6月23日在台北三創生活園區、 24日於高雄漢神巨蛋廣場舉辦玩家體驗活動，北高兩地將有 AR 裝置讓玩家優先體驗黑妖新職業魅力，現場完成簽到及試玩有機會獲得「天堂 M 周邊商品」、「萬元橘子支付儲值金」、「限量思克巴公仔」及「黑妖明治冰淇淋」等多項實體好禮。活動最後更將現場抽出玩家中的夢幻逸品「紫變─屠龍者」及「惡魔王武器箱」，當日 AR 挑戰積分最高玩家可直接獲得「紅武─惡魔王武器箱」，現場不只考驗玩家的戰鬥技巧，也要試試玩家們的運氣，能否成為歐洲人，把最大獎帶回家！



▲《天堂M》官方準備的特殊神秘巨型寶箱將於6月23日在台北三創生活園區、 24日於高雄漢神巨蛋廣場舉辦玩家體驗活動。（圖／公關照片）