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颱風天台北車站擠爆人！內行解答原因：颱風也吹不跑

▲巴威颱風來襲，但今(11)日正逢「Pokémon GO Fest 2026 全球活動」星期六團體戰，不少玩家不畏颱風天，為了抓寶可夢也要到台北車站大廳支持參與。（圖／記者嚴俊強攝）

今日正逢「Pokémon GO Fest 2026 全球活動」極致超級團體戰，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢「超級超夢X與超級超夢Y」，吸引不少人不畏風雨也要到場參與

「Pokémon GO Fest 2026：全球」衰遇颱風！7/11心中山社群慶典活動取消

▲《Pokémon GO》官方宣布，「Pokémon GO Fest 2026：全球」7月11日心中山線形公園社群活動受到颱風影響停辦。（圖／《Pokemon GO》提供）

風雨最大時刻來了！巴威颱風變弱還是有雨

▲巴威颱風影響，今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風暴風圈已於今（11）清晨觸及台灣北部、東部陸地，深夜開始各地風雨不斷，部分北捷路段和台鐵對號列車都宣布停駛，受到巴威颱風接近影響，深夜開始全台各地開始颳起強風與大雨，部分北捷路段和台鐵對號列車都宣布停駛。不過接近中午時段，有民眾發現台北車站突然湧入眾多人潮，不論是車站大廳還是周邊都湧現不少人，讓路人不禁好奇詢問「是有什麼活動嗎」、「發生什麼事了」。對此，就有內行解答，，「寶可夢玩家沒在怕颱風天的」、「颱風吹不跑的活動啊」、「颱風天也要抓寶可夢」。事實上，寶可夢手遊《Pokémon GO》原本將在7月11日至12日在捷運中山站的心中山線形公園舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，但受到巴威颱風影響，官方宣布將暫停原定於7月11日（周六）在「心中山線形公園」舉行的「Pokémon GO Fest 2026：全球」社群慶典活動與相關現場活動。心中山線形公園周邊部分的活動主題布置，也已提前移除，避免風勢過大造成危險。此外，「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢 !」暫定改為7月12日（周日）於捷運商品館販售。不過要提醒民眾，雖然巴威颱風強度因發展環境不佳減弱，但氣象署表示，今日中午至下午，颱風中心將最靠近台灣，暴風圈會籠罩台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，對彰化以北、南投、東半部、馬祖構成威脅，北部依舊會有豪雨等級以上降雨，提醒民眾非必要避免外出，如需外出也要注意自身安全！