狂漏氣！世足戰球比賽「4度破裂」　其實非中國大陸製造

四年一度的世界盃足球賽正式開踢，全球各地掀起一波瘋世足熱潮。目前才剛進入小組賽第二輪，不料僅僅 20 場的比賽中，竟已發生 4 起足球在比賽過程中漏氣的情形，甚至害得沙烏地阿拉伯球員在進攻時被迫喊停，氣得他當場猛力一腳把球踢開洩憤。對此，外界將矛頭指向中國大陸，認為是陸製的足球有瑕疵。不過，據外媒報導，本屆世足的比賽用球其實是由巴基斯坦製造，目前也沒有球員反應受到影響。

在法國對澳洲的比賽中，光上半場就因漏氣問題換了 2 顆球；接著阿根廷與冰島對戰，比賽才開始短短 3 分鐘，阿根廷球員梅西就發現足球出現問題並要求換球；影響最深的則是沙烏地拉伯與烏拉圭的比賽，當時沙國球員將球帶過半場，就在獲得絕佳的進攻機會之際，雙方球員同時發現足球漏氣，裁判立即吹哨喊停，氣得沙國球員一腳把球踢得老遠，仍無法平息怒火。



▲阿根廷對戰冰島比賽前 3 分鐘，梅西發現足球有漏氣情形，要求換球。（圖／美聯社／達志影像）

有球評指出，本屆世足賽陸續出現足球破裂的狀況，在足壇上實屬罕見，質疑專用球的品質問題，認為應和中國大陸東莞一間專門生產比賽用球的製造商脫不了關係，但也不能排除賽前沒有把足球打滿氣的可能性。消息一出，引發大批網友狠酸「沒有爆炸就很好了」、「 Made in China 不意外」、「不是爆裂就該偷笑了，還嫌？」掀起熱烈討論。

據《半島電視台》報導，在本屆世界盃中，光比賽用球就包括冬天雪地賽用球、訓練用球、觀賞用球等 10 種不同等級，此次在正式比賽中的官方指定用球為「 Telstar 18 」，事實上是由 Adidas 委託巴基斯坦的體育用品製造商製造。至於中國大陸確實負責製造大部分比賽用球，但並非正式賽會所使用。另外，受到高張力、充氣、環境等外在因素影響，足球難免會有耗損情形，目前並未傳出有球員強烈反應影響比賽的狀況出現。



▲比賽用球「 Telstar 18 」耗時 2 年的時間全新研發，號稱通過實驗室耐用和相關條件測試。（圖／美聯社／達志影像）