今日娛樂爆／等不到節目播出　狂粉這樣做讓女星傻眼

全新音樂歌唱節目《人與琴的對話》製作單位刻意不安排任何主持人，讓歌曲來串聯，讓整個節目猶如一場場高水準的小型演唱會。每一集節目中皆邀請歌壇實力派唱將，包括金曲歌后彭佳慧、小胖林育群、超偶第三季總冠軍朱俐靜、女子雙人組合蜜雪薇琪及超級星光大道出身的魏如昀。其中魏如昀的粉絲知道她參與本節目錄影，但還沒公佈播出日期，粉絲更發動人海戰術， 將電視台的粉絲專業的訊息及客服專線灌爆，甚至到NCC投訴：「電視台遲遲不播出人與琴的對話，請NCC加以督促」， 讓NCC承辦人員也很傷腦筋。《人與琴的對話》即將於6/23(六)於中視正式播出！



▲音樂節目《人與琴的對話》邀來金曲歌后彭佳慧演唱。（圖／中視提供, 2018.06.22）

《2018 GMA金曲國際音樂節》盛大登場，J.Sheon、Joanna王若琳、Eric周興哲獲邀擔任「金曲售票演唱會」表演嘉賓，昨晚（6/21）在Neo Studio輪番開唱，「金曲售票演唱會」圓滿落幕，唱片公司為周興哲、Joanna、J.Sheon舉辦慶功宴，也因為適逢周興哲和戴愛玲的生日（都是6月22日出生），現場特別準備星型巧克力蛋糕為兩人慶生。周興哲也在生日當天推出全新MV《同義詞》，這首電音舞曲收錄於《如果雨之後》專輯中，周興哲昨晚也將這首歌的台灣首次live演出獻給「金曲售票演唱會」，令台下歌迷驚喜不已！戴愛玲透露，她的上昇星座在獅子，根據唐綺陽的說法，她的桃花會一直開到明年！所以她並不擔心「不把握就再等12年」的說法，對於剛滿40歲的自己充滿自信，笑說：「我不會等到52歲才會碰到對的人！」



▲周興哲22日度過生日。（圖／索尼音樂提供, 2018.06.22）

「重度失眠者」莫子儀去年11月將十多年的失眠夜與自己的對話，集結成書《失眠的人》，並與曾獲金曲獎的音樂才子黃裕翔合作，將此本創作集以音樂劇形式演出，打造成《失眠的人 莫子儀X黃裕翔的音樂劇場》新型態音樂劇，以莫子儀的文字創作搭配磁性誦讀，結合黃裕翔的音樂創作，音樂總監日京江羽人的細膩編曲來描繪想像意境。莫子儀透露，印象中最深刻的失眠經驗，他有次去東京旅遊，半夜睡不著，突發奇想到飯店附近的24小時拉麵店吃宵夜，「大概是在國外失眠特別亢奮，我一口氣就吃了3碗拉麵」，吃完之後覺得肚子很撐，在街上漫無目的散步，一走就是一小時半，而且剛好在天空微亮時走到東京鐵塔，他笑說：「我在東京鐵塔看日出，這真是浪漫的失眠夜！」



▲《失眠的人》高雄春天藝術節演出。（圖／有淳影業提供, 2018.06.22）

《第29屆金曲獎頒獎典禮》即將在明晚(6/23)在臺北小巨蛋隆重登場，《金曲29》邀請哈林-庾澄慶與那英頒發「最佳國語專輯獎」以及「年度專輯獎」兩項大獎，認識多年的好朋友攜手頒獎，哈林表示與那英很久沒見面了，碰面之後相信有很多東西可以聊；那英曾在2010年金曲典禮上表演，那英開心表示自己對這次受邀頒獎十分期待，想念臺灣的好朋友，也很想念臺灣的美食。此外，今年特別禮聘「葛萊美」頒獎典禮轉播混音師艾瑞克.席林(Eric Schilling)，擔任金曲典禮成音顧問，將每個成音環節調整到最佳狀態，希望帶給海內外觀眾最佳的金曲典禮視聽饗宴！



▲那英與哈林攜手金曲頒獎。（圖／台視提供, 2018.06.22）

由日本電影大師是枝裕和執導，榮獲本屆坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」肯定的《小偷家族》，首度與是枝裕和合作的「日本奧斯卡影后」安藤櫻，不但在片中素顏演出，更毫不遮掩地有背部全裸激情演出，一幕翻身更讓胸部險些走光。劇情描述在東京下町林立的高樓大廈之間，不合時宜地殘存一個破舊平房，裡面住著年邁的母親初枝（樹木希林飾演）、治（Lily Franky飾演）與信代（安藤櫻飾演）夫婦，以及他們的兒子祥太（城檜吏飾演），還有信代的妹妹亞紀（松岡茉優飾演）。這家人仰賴初枝的老人年金過活，當年金不夠用時，就會靠在外頭順手牽羊來補貼家用。雖然他們處在社會底層，但每天依然快樂地過生活。某個冬天，治帶回一位在附近公寓被凍僵的少女百合（佐佐木美優飾演），加入他們原本就貧困潦倒的家庭。以此事件為契機，這個原本融洽的家庭，逐漸四分五裂，彼此心中隱藏的秘密與願望也逐漸明朗…。《小偷家族》即將在7月13日於台灣感動獻映。



▲《小偷家族》即將在7月13日於台灣感動獻映。（圖／采昌國際多媒體提供, 2018.06.22）