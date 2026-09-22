我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋節台灣人突不烤肉了？眾揭「退流行最新敗筆」

但現在中秋節走在路上，烤肉的人似乎少了許多，與記憶中的景象完全不同，沒有煙火鞭炮聲，中秋節去哪裡了？」

▲一年一度中秋節到來，台灣人已經不愛戶外烤肉這件事又再度被提起。（圖/記者張嘉哲攝）

不是太熱！中秋節烤肉食材變貴成敗筆：貴過燒烤吃到飽

已經演變至今變成「烤肉食材太貴」的問題，部分中等價位的燒烤店完全碾壓CP值

最便宜只要698元+上一成服務費就能吃到飽，菜色也有6種牛肉、8種豬肉、4種雞肉甚至海鮮加上自助吧可以爽吃，一個人不用800元還有冷氣吹。

▲中秋節烤肉食材日益變貴，不少人花錢購買食材後發現比去吃燒烤店還要更貴，不僅CP值低烤完還要自己收拾乾脆就不烤肉了！（圖／記者賴禹妡攝）

中秋節還是想吃烤肉應景！全新到府烤肉模式超推薦

記者會直接推薦大家安排「到府烤肉」，現在坊間有許多到府烤肉的業者，會推出每人800元至1000元的烤肉外燴

不過今年時間應該已經太晚，明年中秋節也想試看看這種新型烤肉模式，都可以提前預約業者囉！

▲親友團超多的民眾如果不想自己烤肉，推薦可以叫「到府烤肉」，便宜又有專人烤好，在冷氣房享用烤肉超Chill！（圖/Oma燒烤BBQ臉書）

本週末將迎來一年一度的中秋節，一共會放4天連假，不少人都會相約親友團聚烤肉，但你今年收到烤肉局的邀約了嗎？近日就有網友討論：「以前中秋節的時候，街頭巷尾就已經開始傳出烤肉香，但現在烤肉的人真的少好多，中秋節到底去哪了？」貼文引起廣大迴響，有不少人表示：「食材全部都變超貴，完全不想自己烤肉」爆出共鳴。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「過去中秋節還沒正式到來，街頭巷尾早早就會飄出陣陣烤肉香，尤其15至20年前，中秋節前一個多禮拜就能感受到濃厚氣氛，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「每逢中秋節食材也容易變貴，之前烤肉食材就買了一萬多，不如大家一起去吃燒烤吃到飽便宜還不用收拾。」近幾年中秋節不烤肉的話題每年都會登上熱門排行，從原本天氣太熱、疫情影響過節氣氛，現在因為萬物齊漲緣故，，自己烤肉不僅要自己生火、購買食材還要收拾環境，價格還不一定比燒烤店還便宜。《NOWNEWS》記者實際查詢知名燒肉吃到飽品牌「肉次方」的菜單，查看訂位狀況，從24日至27日台北店早就已經全天候客滿，顯見許多民眾早就把中秋烤肉戰場轉移到燒烤店身上。如果你是朋友很多的人，一整群人既塞不進燒烤店也不想要自己烤肉的話，，有專人幫忙烤肉又好吃，還可以在自家冷氣房內享用，價格也非常合理，已經是時下相當夯的烤肉模式。記者曾經請過三次「到府烤肉」，每次都被友人稱讚吃很飽、CP值超級高，尤其南部那種透天厝獨棟不想要自己採買食材、動手烤肉的民眾，親朋好友如果非常多，直接叫到府烤肉絕對讓你回不去！有主食、有蔬菜、有各種肉還有海鮮，甚至有些業者還提供烤乳豬爽吃！