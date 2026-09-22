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標準始終如一 戴立安遭質疑民調專業：我從不低頭

信民協會與民調專家戴立安合作，今（22）日公布台北市長最新民調，結果顯示台北市長蔣萬安支持度41.7％領先民進黨市長參選人沈伯洋40.5％，雙方差距誤差範圍內。對此蔣萬安受訪不以為意稱「大罷免的曹興誠嗎？」（指民調出資）。戴立安回應，自己做這麼多年調查，都不會去過問資金來源，重點根本不在資金來源，而是民調是否由他設計與分析，當然結果會有人不滿意，也反問自己在北市府擔任20多年民調諮詢委員，橫跨馬英九到蔣萬安，難道這樣就代表會幫蔣萬安說話嗎？這完全不合理，強調自己從不低頭。對於藍營質疑民調為聯電創辦人曹興誠出資，影響民調結果，對此信民協會理事長黃清龍說，自己從報社退休後，與志同道合朋友一起成立，信民相信人民、信仰民主，認同協會理念大家一起努力，這次民調是由信民協會委託、相關經費也是由信民協會出資。對於蔣萬安質疑民調，戴立安說明，自己做這麼多年調查，都不會去過問資金來源，接受過這麼多國內外這麼多單位委託，但重點不在於資金來源，而是調查是由他所設計，自己會用這個角度來把關，過去藍綠白橘黃紅都委託過他，深藍到深綠都有，自己標準就是問卷由他設計、分析，這些條件願意答應，就願意接受委託並具名，之前自己不願意出席記者會，是怕會失言影響到民調，對不起這接受民調的一千多人。戴立安表示，會出席這個記者會是信民協會委託，委託者希望他說明，自己就會出面說明，當然會有各方批評，結果出來總是會有人不滿意，這些個人主觀立場都尊重，但也反問自己在北市府擔任20多年民調諮詢委員，橫跨馬英九到蔣萬安，難道這樣就代表會幫蔣萬安說話嗎？這是完全不合理的。戴立安自嘲，可能是過去表現不努力，讓大家有這樣誤判認為他守不住，如果守不住不會過去30幾年來換工作都是政治上的原因，工作受到影響，連家人工作都受到影響，「但我從不低頭」。