影／魏明谷歡迎全國鄉親7月14、15日到王功嘗美食

▲彰化縣政府舉辦「彰化珍珠蚵最優鮮」美食活動，王功的「珍珠蚵」肥美又結實且口感佳，縣長魏明谷宣傳在地鮮蚵美食，「珍珠蚵」的鮮美滋味，令遊客回味不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

現在已經進入彰化縣芳苑鄉王功珍珠蚵產季，彰化縣年度盛會之一「王功漁火節」即將到來，活動預定於7月14、15日舉辦，一連兩天，在芳苑鄉王功地區隆重登場，彰化縣長魏明谷廣邀全國民眾到彰化王功體驗漁村特色。

魏明谷指出，提到王功不能不提到王功的小吃「珍珠蚵」，彰化縣的蚵仔和其他縣市不一樣的是，彰化縣的蚵仔是洗三溫暖的，因為彰化縣的潮間帶比較寬廣，所以蚵仔在退潮後接受陽光洗禮，漲潮時則浸泡在海水中，所以蚵仔體大、肥美又結實且口感佳，是彰化縣海洋生態最豐富的海產。



▲彰化縣政府舉辦「彰化珍珠蚵最優鮮」美食活動，王功的「珍珠蚵」肥美又結實且口感佳，縣長魏明谷宣傳在地鮮蚵美食，「珍珠蚵」的鮮美滋味，令遊客回味不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

魏明谷表示，「珍珠蚵」為彰化特有，由於採行特殊的橫架式養殖方式，蚵苗隨潮汐適應環境變化，生長速度緩慢，造就如土雞肉般嚼勁扎實的特殊口感，白皙飽滿的蚵肚形似珍珠，故被稱為珍珠蚵而聞名，畏懼牡蠣過於水感軟嫩口感的民眾，誠摯建議可以試著品嘗王功珍珠蚵，不同於一般牡蠣的特殊口感及風味，保證一吃就愛上。



▲彰化縣政府舉辦「彰化珍珠蚵最優鮮」美食活動，王功的「珍珠蚵」肥美又結實且口感佳，縣長魏明谷宣傳在地鮮蚵美食，「珍珠蚵」的鮮美滋味，令遊客回味不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

農委會副主委李退之表示，王功的蚵仔半日浸泡在海水中，半日曝露在陽光下如洗三溫暖般，也因為彰化的溫度比較低，王功蚵仔在這樣的環境下也更結實，他也認為多食用彰化「珍珠蚵」對身體有益。



▲彰化縣政府舉辦「彰化珍珠蚵最優鮮」美食活動，王功的「珍珠蚵」肥美又結實且口感佳，縣長魏明谷宣傳在地鮮蚵美食，「珍珠蚵」的鮮美滋味，令遊客回味不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

除了豐富的美食饗宴，芳苑鄉特殊的景觀每年更是吸引眾多觀光遊客，有濕地生態野鳥保護區，也有潮間帶牛車採蚵行程，在地的漁港生態、小吃特產豐富多元，王功漁火節等著你來遍覽景色，飽嚐美食，享受音樂，為夏日假期點綴略帶鹹味的繽紛色彩。



▲縣長魏明谷宣傳在地鮮蚵美食，「珍珠蚵」的鮮美滋味，令遊客回味不已。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

魏明谷說，王功蚵嗲很有特色，麵皮有獨特配方，才能炸得酥脆，這次把這個海鮮美食推薦給全國鄉親，並邀請全國鄉親7月14、15日來王功漁火節吃美食，走一趟生態海洋之旅。