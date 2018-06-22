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影／第六屆全國大專院校創意行銷與創業競賽

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/22 21:31
▲Linker 無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽舉行頒獎典禮，鼓勵大專院校的青年學子發揮創意，行銷了臺灣和彰化的地方特色產品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）
▲Linker 無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽舉行頒獎典禮，鼓勵大專院校的青年學子發揮創意，行銷了臺灣和彰化的地方特色產品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

「Linker 無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽」，22日於國立彰化師範大學活動中心演講廳舉行頒獎典禮，彰化縣副縣長林明裕頒獎時說，這項競賽吸引了超過50間大專院校系所學子報名， 300多 組、超過 1000 位年輕學子投入創新創業競賽，希望能讓更多莘莘學子獲得肯定與表揚。


▲Linker 無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽舉行頒獎典禮，鼓勵大專院校的青年學子發揮創意，行銷了臺灣和彰化的地方特色產品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

活動分為兩大主題，第一，以「台灣特色產業」為主軸，邀集近 20 家優秀台灣特色廠商提供研究主題，由年輕學子以「行銷文案企劃」、「多媒體製作」與「文創商品設計」，提出創新構想與創意行銷。第二，以「Linker 雲端行動 APP」為主軸，培育國家未來創新人才與創業新秀，「活用創意、激發創新、鼓勵創業」。


▲Linker 無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽舉行頒獎典禮，鼓勵大專院校的青年學子發揮創意，行銷了臺灣和彰化的地方特色產品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

彰化縣副縣長林明裕表示，全國大專院校創意行銷與創業競賽已經辦了六年，一年比一年更盛大，今年透過許多台灣特色產品為主題，讓大專院校的青年學子發揮創意，來為商品做行銷，如飲品、肉鬆、麻糬等，孩子的想像力非常的悠遊自在，讓產品能夠大賣，感謝主辦單位的辛勞以及國立彰化師範大學的幫忙，和提供特色產品的廠商一起努力，為台灣的產品及彰化鄉親的精緻飲品行銷。


▲Linker 無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽舉行頒獎典禮，鼓勵大專院校的青年學子發揮創意，行銷了臺灣和彰化的地方特色產品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

此次競賽於年初啟動至今已歷時半年之久集結了北、中、南全國超過50間大專院校系所學子報名，報名組數共近 300 組，超過 1000 位年輕學子投入創新創業競賽。大會秉持公平、公正、公開原則，經過嚴謹的初審及 12 位產、官、學專家決選，選出 了特優、優等、佳作數組隊伍；同時各研究對象為鼓勵優質參賽隊伍，大會特 別增設「研究對象特優獎」。


▲Linker 無限可能-全國大專院校創意行銷與創業競賽舉行頒獎典禮，鼓勵大專院校的青年學子發揮創意，行銷了臺灣和彰化的地方特色產品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

關鍵字創意行銷創業競賽肉鬆大專院校台灣特色產業
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