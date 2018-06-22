亞洲區塊鏈高峰會 立委許毓仁倡「幣鏈分離」

2018 亞洲區塊鏈高峰會（ 2018 Asia BlockChain Summit ）即將於 7 月 2 日至 3 日登場，今（ 22 ）日下午，由專精於區塊鏈發展的立法委員許毓仁主持會前記者會，邀集區塊鏈各路好手暢談區塊鏈技術的相關應用以及對加密貨幣的觀點。
面對當今區塊鏈浪潮，各界關心政府及監管機關對加密貨幣的立場，立委許毓仁表示，金管會有必要對此表態，究竟應被列為貨幣還是證券型代幣，同時若需課稅則要有明確的方法，監理和管制應同時並重。
而基於區塊鏈「去中心化」的精神，與會來賓理律律師事務所律師熊全迪表示，主管機關為進行最低限度的監管，可循美國證券業「豁免」模式，免除發行或上市交易審查。而若 ICO 內容未來被政府認定為有價證券，就需要承擔刑事責任等法律風險。
隨中國大陸禁止 ICO 後，當地的資金、技術往海外紛紛流竄至日本、韓國、台灣等地區，這無非是台灣在區塊鏈發展上的絕佳機會。未來台灣有望成為區塊鏈的樞紐。而為了把握住此一機會，政府可做的具體作法除降低區塊鏈管制以利相關產業來台投資，同時要求區塊鏈團隊簽署自律宣言，發揮自律精神。另外，設置跨產業區塊鏈特區，如金融、醫療、物流、科技等應用發展，將可吸引國外團隊及資金進駐。
立委許毓仁更將區塊鏈比喻為一條馬路，而 ICO 項目則是在上面行駛的車輛，虛擬貨幣則是加催其行駛的燃料。區塊鏈中的「鏈」跟「幣」應要分離，加密貨幣應立基於好的應用之上，才能顯現其價值。
而即將登場的 2018 亞洲區塊鏈高峰會（ 2018 Asia BlockChain Summit ）為期兩日議程將分成 6 大議題，包含：「政府論壇：監管與區塊鏈應用的未來」、「產業發展、SRO 與市場趨勢」、「代幣經濟及國家加密貨幣」、「社會影響力：社會、藝術與人文」、「困境與展望：區塊鏈與加密貨幣技術的探討」和「去中心化的未來」，更邀集了全球區塊鏈重要人士出席，勢必精彩可期。