亞洲區塊鏈高峰會 立委許毓仁倡「幣鏈分離」

2018 亞洲區塊鏈高峰會（ 2018 Asia BlockChain Summit ）即將於 7 月 2 日至 3 日登場，今（ 22 ）日下午，由專精於區塊鏈發展的立法委員許毓仁主持會前記者會，邀集區塊鏈各路好手暢談區塊鏈技術的相關應用以及對加密貨幣的觀點。

面對當今區塊鏈浪潮，各界關心政府及監管機關對加密貨幣的立場，立委許毓仁表示，金管會有必要對此表態，究竟應被列為貨幣還是證券型代幣，同時若需課稅則要有明確的方法，監理和管制應同時並重。

而基於區塊鏈「去中心化」的精神，與會來賓理律律師事務所律師熊全迪表示，主管機關為進行最低限度的監管，可循美國證券業「豁免」模式，免除發行或上市交易審查。而若 ICO 內容未來被政府認定為有價證券，就需要承擔刑事責任等法律風險。