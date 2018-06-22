NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈國大專院校創意行銷與創業競賽菅野好投第8勝 陽桑無表現吞1K凱擘大寬頻500M只要$799
生活

亞洲區塊鏈高峰會 立委許毓仁倡「幣鏈分離」

記者易皓瑜／台北報導2018/06/22 20:46
▲亞洲區塊鏈高峰會登場在即， 22 日會前記者會（左至右） Ubitus 創辦人暨執行長郭榮昌、 KKFarm 經營合夥人 吳柏蒼、立委許毓仁、OBITO.IO 創辦人費聿安合影。 （圖／記者易皓瑜攝 , 2018.06.22）
▲亞洲區塊鏈高峰會登場在即， 22 日會前記者會（左至右） Ubitus 創辦人暨執行長郭榮昌、 KKFarm 經營合夥人 吳柏蒼、立委許毓仁、OBITO.IO 創辦人費聿安合影。 （圖／記者易皓瑜攝 , 2018.06.22）

2018 亞洲區塊鏈高峰會（ 2018 Asia BlockChain Summit ）即將於 7 月 2 日至 3 日登場，今（ 22 ）日下午，由專精於區塊鏈發展的立法委員許毓仁主持會前記者會，邀集區塊鏈各路好手暢談區塊鏈技術的相關應用以及對加密貨幣的觀點。

面對當今區塊鏈浪潮，各界關心政府及監管機關對加密貨幣的立場，立委許毓仁表示，金管會有必要對此表態，究竟應被列為貨幣還是證券型代幣，同時若需課稅則要有明確的方法，監理和管制應同時並重。

而基於區塊鏈「去中心化」的精神，與會來賓理律律師事務所律師熊全迪表示，主管機關為進行最低限度的監管，可循美國證券業「豁免」模式，免除發行或上市交易審查。而若 ICO 內容未來被政府認定為有價證券，就需要承擔刑事責任等法律風險。

隨中國大陸禁止 ICO 後，當地的資金、技術往海外紛紛流竄至日本、韓國、台灣等地區，這無非是台灣在區塊鏈發展上的絕佳機會。未來台灣有望成為區塊鏈的樞紐。而為了把握住此一機會，政府可做的具體作法除降低區塊鏈管制以利相關產業來台投資，同時要求區塊鏈團隊簽署自律宣言，發揮自律精神。另外，設置跨產業區塊鏈特區，如金融、醫療、物流、科技等應用發展，將可吸引國外團隊及資金進駐。

立委許毓仁更將區塊鏈比喻為一條馬路，而 ICO 項目則是在上面行駛的車輛，虛擬貨幣則是加催其行駛的燃料。區塊鏈中的「鏈」跟「幣」應要分離，加密貨幣應立基於好的應用之上，才能顯現其價值。

而即將登場的 2018 亞洲區塊鏈高峰會（ 2018 Asia BlockChain Summit ）為期兩日議程將分成 6 大議題，包含：「政府論壇：監管與區塊鏈應用的未來」、「產業發展、SRO 與市場趨勢」、「代幣經濟及國家加密貨幣」、「社會影響力：社會、藝術與人文」、「困境與展望：區塊鏈與加密貨幣技術的探討」和「去中心化的未來」，更邀集了全球區塊鏈重要人士出席，勢必精彩可期。

關鍵字亞洲區塊鏈高峰會許毓仁虛擬貨幣去中心化加密貨幣金管會
暑假也能用　南部住宿買一送一延長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan