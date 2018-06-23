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十年有你／「回不去了」當年暖板凳　陳柏良熬成台灣隊長

記者鍾東穎／綜合報導2018/06/23 09:09
▲「台灣隊長」陳柏良。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.29）
▲「台灣隊長」陳柏良。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.29）

《NOWnews》自2008年4月正式上線以來，持續為讀者提供最新、最即時的新聞報導，10年過去了，這些當年還是菜鳥的毛頭小子，已經成為獨當一面的球隊主力，讓我們來一窺他們的心路歷程。

「先站上先發吧。」17歲入選國家隊的陳柏良如此想著，十年歷程，史上最年輕隊長、第一個旅外職業球員，今年8月將滿29歲的「台灣隊長」期盼有個「穩定」未來，也希望在自己的反饋下能看見台灣職業足球誕生。

21歲成為中華隊史上最年輕隊長，到現在每場國際大賽都是陳柏良帶起臂章，因而有了「台灣隊長」封號。陳柏良回憶道，「剛入選的時候不是主力，還沒辦法踢比賽，所以目標就是能入選先發。」

2006年，18歲的陳柏良赴日測試，儘管最後未受J聯盟青睞，但在移日訓練中一顆職業足球員的夢之種子就在他心中種下。在台灣踢了將近5年的半職業聯賽後，被香港職業隊相重成為台灣第一位職業足球員。

「我從來沒有後悔，最多想挖個洞跳進去。」陳柏良笑說，若是沒有當年斷了自己退路，知道回不去了也就不會這麼拚。2011年陳柏良毅然決然辭掉了生活有保障的台電員工身分，到中國繼續灌溉職業夢。


▲陳柏良為杭州綠城進球後跳起慶祝。（圖／擷取自杭州綠城官網）

十年過去了，站穩中甲杭州綠城隊主力的陳柏良現在改追求「穩定」，陳柏良強調，「不是安於現狀的穩定，是在場上穩定出賽、發揮。」並要完成重返球隊中超的目標。

為何如此喜愛足球，陳柏良笑說，「踢球快樂，現在還可以賺錢。」直映出他直率、務實的個性，他更進一步解釋，「勝負與進步帶來的成就感很不一樣、令人著迷。」這是十年來不變的初衷。

今年陳柏良在凱基銀行成立「陳柏良足球公益信託」，而籌辦的系列活動正如火如荼計畫中，包含11月底的「2018國際高中足球四校邀請賽」，第二屆的「Be Heroes足球菁英學院」預計8月公布詳細內容，不論內容或參加球員都會增加，更多元性。


▲陳柏良成立「陳柏良足球公益信託」。（圖／主辦單位提供）

關鍵字陳柏良中華男足陳柏良足球公益信託
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