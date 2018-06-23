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即時跑馬燈檳榔攤薪資表曝光　網嘆辛酸金曲29／董事長樂團拿下最佳樂團8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

金曲29／蕭煌奇四度得「最佳台語男歌手」　大喊：很爽

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/23 21:14

第29屆金曲獎於今（23）日在台北小巨蛋盛大舉行，「最佳台語男歌手獎」由《人生我敬你一杯》的蕭煌奇拿下，他上台時開心表示：「這是我人生第四座歌王獎座，心裡只有兩個字，就是得到這個獎『很爽』！」

該獎由張秀卿、康康頒發，兩人台上互虧，還預測得獎者，但不敢得罪大家，所以說：「五個之中一定有一個都會中！」話語惹笑全場；而「最佳台語男歌手獎」頒給蕭煌奇，這是他四度拿下台語歌王，聽到名字後，就開心的從座位上跳起來。

蕭煌奇上台表示：「這座金曲獎是我人生的第四個獎座！我昨天健身時，心跳很快，現在心裡只有兩個字，得到這個獎『很爽』！感謝評審的支持跟肯定，以及唱片公司、工作人員的推廣與宣傳。」他途中笑說，因為自己看不到秒數，打算把感言說完，怕後台沒時間感謝大家。蕭煌奇最後感謝守在電視機前的媽媽，想跟她說：「媽！你兒子又得獎了！」

蕭煌奇曾抱走3次台語歌王獎項，這次是他暌違2年再度稱王，在這之前，曾說過雖然對手作品都非常優秀，但對自己的音樂相當有信心，如今也成功打敗許富凱、翁立友、荒山亮、蔡佳麟奪金。他以《人生我敬你一杯》入圍，這作品恰巧是人生的四十不惑的開始，所以將親情、愛情、友情、命運和機會等人生體悟融入專輯。

其他入圍者還有翁立友《我做你的靠山》、荒山亮《人生留聲機》、蔡佳麟《猶原愛著你》、許富凱《縫夢》。

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金曲29／嘉興國小美聲征服眾星金曲29／台陸女將同台引爆搖滾魂

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