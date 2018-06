第29屆金曲獎於今(23日)晚間7點於台北小巨蛋舉行,本屆「最佳樂團獎」由董事長樂團拿下,他們台上感謝評審、經紀公司,以及所有的工作人員,坦言距離上次得獎已10年前,但他們一直很認真,「希望10年後也是一樣的月光」,更表示未來會繼續創作出更棒的專輯,跟成員一起度過了20年,關係如家人般親暱,最後說了句:「Rock'n Roll Never Die!」後下台。

今年金曲獎入圍「最佳樂團獎」者,還包括以《進擊下半場 Begin The Second Half》入圍的滅火器,《Dear》的甜約翰,《卡通人物》的茄子蛋,《Be Well World》的LEO37+SOSS與《我不是超人》的三十萬年老虎鉗。