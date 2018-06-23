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金曲29／批阿妹失誤DJ閃辭評審　陳子鴻秀聲明回應

記者吳雨婕／台北報導2018/06/24 01:43
▲陳子鴻為這一屆金曲獎評審團主席。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）
▲陳子鴻為這一屆金曲獎評審團主席。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

年度音樂盛事第29屆金曲獎頒獎典禮於今（23）日在台北小巨蛋登場，頒發完最後一個獎項「年度專輯獎」，身為本屆金曲獎評審團主席的陳子鴻，受訪時被問到會不會有壓力，他不諱言地坦承：「壓力當然是會，但感受到的是責任很重。」

「最佳新人」由茄子蛋奪得，陳子鴻說明得獎原因：「茄子蛋的音樂是有一個非常自己獨特的風格，對詞曲表現值得鼓勵。」董事長樂團拿下「最佳樂團獎」的原因，「董事長堅持這麼久的樂團，非常用心，一個好的樂團堅持這麼久每次都在進步。」呼聲極高的頑MJ116搶項「最佳演唱組合」，陳子鴻讚許道：「他們比較嘻哈整體表現，但整個音樂的潮流、態度非常清楚。」


▲頑童MJ116勇奪「最佳演唱組合獎」。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.23）

陳子鴻表示，今年得獎都思考很久都非常努力做音樂，「年度專輯」由陳奕迅的《C'mon In~》奪得，他表示該獎項討論時間更久，因為要討論共19張專輯，是投票3輪才投出來，且評審團都認為每一張都覺得放掉很可惜。至於「最佳國語專輯」由徐佳瑩的《心裡學》拿下，陳子鴻提到，「這張專輯在音樂的編排，質感、品質、歌手表現都在水準之上，因此獲獎。」

從去年開始「最佳國語專輯獎」及「年度專輯獎」的考評標準一直有爭議，趁此機會陳子鴻也解釋兩者的差異：「兩者的標準不一樣，『年度專輯』是打破所有語言的專輯，必須從詞曲、編唱、製作，整體品質來衡量，且評審們投票表決年度專輯時，也不知道國語專輯誰得獎，這兩個獎項都存在變數。」

而歌后由徐佳瑩搶下；陳奕迅榮登今年歌王寶座，陳子鴻說明兩人得獎原因，「我們認為徐佳瑩在專輯裡面聲音的表現很稱職，融入音樂裡面；陳奕迅的音樂性有難度，但表現得非常迎刃有餘。」


▲徐佳瑩拿下歌后與「最佳國語專輯獎」；陳奕迅則是奪得歌王寶座與「年度專輯獎」。（圖／NOWnews攝影中心，2018.6.23）

林俊傑入圍6項，但卻摃龜，記者詢問林俊傑落敗原因，「其實我們沒有討論入圍6就要讓他得獎，我們就單一項討論。評審團投完票之後都不知道誰得獎，最後開出後才發現他一個都沒有。」在選歌后時，則是徐佳瑩、張惠妹、彭佳慧都討論過，票數都很接近。


▲林俊傑入圍6項卻全摃龜。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.23）

先前曾傳出身為本屆金曲獎評審之一的DJ袁永興，嗆聲張惠妹這張專輯有嚴重的失誤，此事引起軒然大波，對此陳子鴻作出回應：「這個事情是這樣子的，今年評審20個，原本他是初選到決選的評審，但他因為私人發言影響到整個，所以在前天打電話辭掉評審一職。」而袁永興由於已經完成初審工作，因此依舊算是初審委員之一。


▲先前有金曲獎評審批張惠妹專輯「有嚴重失誤」。（圖／NOWnews攝影中心，2018.06.23）

事發後，陳子鴻在開會時立刻詢問評審團們關於他口中「阿妹專輯有嚴重失誤」的說法，但所有的評審們沒有人認為阿妹專輯有失誤，也就是說沒有任何一位評審受他影響。此外，陳子鴻也秀出文化部的聲明稿，對這次風波給出正式的回應。


▲陳子鴻秀出文化部的官方聲明。（圖／記者吳雨婕攝 , 2018.06.23）


▲陳子鴻對於先前鬧出的金曲評審私下批評阿妹專輯「嚴重失誤」做出回應。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

關鍵字金曲29陳子鴻茄子蛋陳奕迅徐佳瑩董事長樂團張惠妹
第二十九屆金曲獎得獎者徐佳瑩奪金曲兩大獎　真心嚇一大跳

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