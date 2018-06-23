年度專輯戰三輪頒陳奕迅 國語專輯徐佳瑩險勝

（中央社記者魏紜鈴台北23日電）第29屆金曲獎頒獎典禮23日晚在台北小巨蛋舉行，評審團主席陳子鴻表示，年度專輯獎評審討論三輪才由歌王陳奕迅「C'mon In~」拿下。國語專輯獎也是進入第二輪，「C'mon In~」以1票之差敗給徐佳瑩的「心裡學」。
陳子鴻向媒體透露，年度專輯獎是今年「最盧」的獎項，討論也最激烈、最久，因為4個語言19張專輯放在一起討論，評審團們投票到第三輪才由陳奕迅的「C'mon In~」勝出。
陳子鴻說明，年度專輯獎在第一輪時，由陳奕迅、徐佳瑩、鄭興、茄子蛋、林俊傑，aMEI進入第二輪討論，分數其實也很分散，直到第三輪才以陳奕迅「C'monIn~」的15票勝出。
他解釋，年度專輯獎評選考量的事情非常多，「一方面要跳脫語言，一方面編曲、錄音品質、歌手表現等各方面都需到達一定水準，評審票選過程可以說是非常挑剔。」
在最佳國語專輯獎部分，也是經過很久的討論，陳子鴻指出，首輪由徐佳瑩、陳奕迅和鄭興的專輯進到第二輪角逐，鄭興的作品可謂為異軍突起，民謠風格特別，但最後仍由徐佳瑩以10票打敗陳奕迅9票拿下最佳國語專輯獎。
陳子鴻解釋，徐佳瑩「心裡學」整張專輯製作水準及配置都在水準之上，專輯架構完整，藝術和商業都有顧及，是成熟且市場性獨特性的成功範本。
另外，陳子鴻也提到，拿下年度歌曲獎的盧廣仲「魚仔」在首輪以16票就勝出。「魚仔」本身詞曲的品質包含市場開拓性等，不能否認這首歌真的很紅，可以肯定這首歌會是盧廣仲的代表作。（編輯：黃瑞弘）1070623