年度專輯戰三輪頒陳奕迅 國語專輯徐佳瑩險勝

（中央社記者魏紜鈴台北23日電）第29屆金曲獎頒獎典禮23日晚在台北小巨蛋舉行，評審團主席陳子鴻表示，年度專輯獎評審討論三輪才由歌王陳奕迅「C'mon In~」拿下。國語專輯獎也是進入第二輪，「C'mon In~」以1票之差敗給徐佳瑩的「心裡學」。

陳子鴻向媒體透露，年度專輯獎是今年「最盧」的獎項，討論也最激烈、最久，因為4個語言19張專輯放在一起討論，評審團們投票到第三輪才由陳奕迅的「C'mon In~」勝出。

陳子鴻說明，年度專輯獎在第一輪時，由陳奕迅、徐佳瑩、鄭興、茄子蛋、林俊傑，aMEI進入第二輪討論，分數其實也很分散，直到第三輪才以陳奕迅「C'monIn~」的15票勝出。