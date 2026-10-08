香港歌后鄧紫棋近日傳出與男友Mark（魏俊傑）低調結婚的消息，雖然雙方都未承認，但Mark的身分背景已引發討論，他被挖出是名副其實的富三代。而演藝圈嫁入豪門的女星也不少，像是甜美可愛的熊熊（卓毓彤）就嫁給在做房地產的老公Mars，她雖沒透露老公家族企業的名字，但強調「Google查得到」，讓小S激動直言：「那妳就是嫁入豪門啊！」
熊熊與老公分手7年又復合 火速結婚生子
熊熊2023年2月與老公Mars結婚，同年9月就宣布懷孕當媽的好消息，外界紛紛湧入祝福，熊熊當時也透露，自己早在出道初期就與Mars低調交往過3年，但當時受到經紀公司壓力還有熊熊妹妹離世等打擊，讓兩人爭執不斷，最終選擇分手。
不過兩人緣分沒有斷掉，分手7年後，Mars有次因為工作關係聯絡熊熊，兩人聊來聊去發現彼此價值觀還是很合拍，於是重新復合，並火速決定要結婚。
熊熊被小S強勢逼問 吐出老公真實身分
而熊熊婚後也相當保護老公，從未公開過Mars的本名以及詳細的身分背景，但她2023年上節目《小姐不熙娣》時，曾被小S追問老公的身分。熊熊當時想以「普通人」的說法帶過，結果小S不依不饒，一直逼問她老公在做什麼工作，熊熊只好坦白老公是建商：「他們家在做房地產，蓋房子的。」
小S隨後又問她那老公的公司有不有名？熊熊當時直接說出企業名稱，但後期被節目消音。小S聽到的當下表示自己沒聽過，不過熊熊補充說：「Google查得到，也查得到我公公的名字。」讓小S立刻激動大喊：「那妳就是嫁入豪門啊！」兩人有趣互動讓現場眾人全笑翻。
熊熊自認嫁給「普通人」 不願承認夫家是豪門
事後熊熊也補充，雖然老公的爸爸開公司，有自己的家族企業，但她認為那些都是公公的錢，老公只是去上班的，加上近年房地產生意也沒那麼好做，所以她堅持認為自己嫁得不是豪門，只是一個「不用我養的普通人」。而熊熊生下大女兒後，今年又懷上第二胎男寶，目前已有7個月身孕，即將升級成四口之家。
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熊熊2023年2月與老公Mars結婚，同年9月就宣布懷孕當媽的好消息，外界紛紛湧入祝福，熊熊當時也透露，自己早在出道初期就與Mars低調交往過3年，但當時受到經紀公司壓力還有熊熊妹妹離世等打擊，讓兩人爭執不斷，最終選擇分手。
不過兩人緣分沒有斷掉，分手7年後，Mars有次因為工作關係聯絡熊熊，兩人聊來聊去發現彼此價值觀還是很合拍，於是重新復合，並火速決定要結婚。
而熊熊婚後也相當保護老公，從未公開過Mars的本名以及詳細的身分背景，但她2023年上節目《小姐不熙娣》時，曾被小S追問老公的身分。熊熊當時想以「普通人」的說法帶過，結果小S不依不饒，一直逼問她老公在做什麼工作，熊熊只好坦白老公是建商：「他們家在做房地產，蓋房子的。」
小S隨後又問她那老公的公司有不有名？熊熊當時直接說出企業名稱，但後期被節目消音。小S聽到的當下表示自己沒聽過，不過熊熊補充說：「Google查得到，也查得到我公公的名字。」讓小S立刻激動大喊：「那妳就是嫁入豪門啊！」兩人有趣互動讓現場眾人全笑翻。
事後熊熊也補充，雖然老公的爸爸開公司，有自己的家族企業，但她認為那些都是公公的錢，老公只是去上班的，加上近年房地產生意也沒那麼好做，所以她堅持認為自己嫁得不是豪門，只是一個「不用我養的普通人」。而熊熊生下大女兒後，今年又懷上第二胎男寶，目前已有7個月身孕，即將升級成四口之家。