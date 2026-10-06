香港歌后鄧紫棋今（6）日驚爆結婚，傳出與交往8年的造型師男友Mark Ngai（魏俊傑）已悄悄在紐約完婚，隨著婚訊曝光，Mark的家世也被翻出，原來他的外公就是香港知名富商王國旌，更曾是「香江第一美人」關之琳的第一任丈夫。針對婚事喜訊，《NOWNEWS今日新聞》求證索尼音樂，對方回應：「藝人的私生活，沒有回應。」
鄧紫棋感情史 老公Mark家庭背景狂
鄧紫棋與Mark在2017年被拍到於東京澀谷牽手逛街，戀情因此曝光，隔年11月正式公開認愛，至今愛情長跑8年。Mark不只是她的男友，也是一路跟著她工作的造型師，多年來陪著鄧紫棋四處巡演，也走過她與前東家的合約風波及事業轉折；鄧紫棋過去談到感情時也曾透露，自己身為基督徒，雖然有生小孩的打算，但一定要先結婚才會生，因此她何時步入婚姻一直受到粉絲關注。
Mark的家庭背景同樣大有來頭，外公王國旌是出身上海紡織世家，後來在香港經商、成為金融貿易公司老闆，也是關之琳的第一任丈夫；母親Jannine Wong曾經營香港高檔義大利餐廳「Room28」，妹妹魏韵芝則畢業於英國倫敦政治經濟學院，2016年參選香港小姐後進入無綫電視，曾主持《東張西望》、《流行都市》等節目。
Mark家人與鄧紫棋也往來多年，2024年6月，Mark曾安排母親與妹妹搭乘私人飛機前往青島觀看鄧紫棋演唱會，一家人現場替她應援。
鄧紫棋爆結婚 嫁給交往8年男友Mark
根據《壹蘋新聞網》報導，鄧紫棋昨（5）日才在深圳唱完《I AM GLORIA》世界巡演最終場，替這趟橫跨3年、共182場的巡演正式畫下句點，期間更創下「獨唱藝人單次巡演體育場專場數量最多」金氏世界紀錄。沒想到演唱會才剛收官，今天就爆出結婚喜訊，消息指出，鄧紫棋早在深圳最終場登台前，就已與交往8年的Mark飛往紐約，在當地教堂低調舉行婚禮，婚訊更是從男方親友圈流出，只是小倆口至今都沒有對外公開這樁喜事，經紀公司則以「藝人的私生活，沒有回應」回應媒體。
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鄧紫棋與Mark在2017年被拍到於東京澀谷牽手逛街，戀情因此曝光，隔年11月正式公開認愛，至今愛情長跑8年。Mark不只是她的男友，也是一路跟著她工作的造型師，多年來陪著鄧紫棋四處巡演，也走過她與前東家的合約風波及事業轉折；鄧紫棋過去談到感情時也曾透露，自己身為基督徒，雖然有生小孩的打算，但一定要先結婚才會生，因此她何時步入婚姻一直受到粉絲關注。
Mark的家庭背景同樣大有來頭，外公王國旌是出身上海紡織世家，後來在香港經商、成為金融貿易公司老闆，也是關之琳的第一任丈夫；母親Jannine Wong曾經營香港高檔義大利餐廳「Room28」，妹妹魏韵芝則畢業於英國倫敦政治經濟學院，2016年參選香港小姐後進入無綫電視，曾主持《東張西望》、《流行都市》等節目。
Mark家人與鄧紫棋也往來多年，2024年6月，Mark曾安排母親與妹妹搭乘私人飛機前往青島觀看鄧紫棋演唱會，一家人現場替她應援。
鄧紫棋爆結婚 嫁給交往8年男友Mark
根據《壹蘋新聞網》報導，鄧紫棋昨（5）日才在深圳唱完《I AM GLORIA》世界巡演最終場，替這趟橫跨3年、共182場的巡演正式畫下句點，期間更創下「獨唱藝人單次巡演體育場專場數量最多」金氏世界紀錄。沒想到演唱會才剛收官，今天就爆出結婚喜訊，消息指出，鄧紫棋早在深圳最終場登台前，就已與交往8年的Mark飛往紐約，在當地教堂低調舉行婚禮，婚訊更是從男方親友圈流出，只是小倆口至今都沒有對外公開這樁喜事，經紀公司則以「藝人的私生活，沒有回應」回應媒體。