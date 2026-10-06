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▲鄧紫棋傳出在紐約跟愛情長跑8年的造型師男友Mark 結婚。（圖／鄧紫棋微博）

香港歌后鄧紫棋與造型師男友Mark Ngai（魏俊傑）穩定交往8年，今（6）日卻被爆出2人悄悄在紐約完婚，《NOWNEWS今日新聞》求證索尼音樂，對方則表示：「藝人的私生活，沒有回應。」沒有承認，也沒有否認。值得注意的是，鄧紫棋今年2月面對祕婚傳聞時，態度還是直接否認，如今相隔8個月再傳婚訊，經紀公司的回應也大不同。根據《壹蘋新聞網》報導，鄧紫棋昨（5）日才剛在深圳完成《I AM GLORIA》世界巡演最終場，這趟巡演歷時3年、唱遍182場，還創下獨唱藝人單次巡演體育場專場數量最多的金氏世界紀錄，不料收官隔天就爆出人生大事，消息指出，她其實早在深圳最終場之前，就已與男友Mark前往紐約，在教堂低調舉行婚禮，而且消息是從男方親友圈傳出，只是2人至今都沒有公開宣布。其實鄧紫棋2020年曾曬出一系列白紗照，當時一度被誤會已經結婚，甚至傳出她與Mark在泰國海邊祕密舉辦婚禮，消息一路傳了多年；直到今年2月相關傳聞再被提起，她仍透過經紀人否認，強調自己沒有結婚，在法律上還是單身，要大家不用急著恭喜。沒想到才過8個月，婚訊又一次傳出，這回經紀公司沒有像先前一樣否認，而是以私生活為由不作回應。