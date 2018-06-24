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高三少女遭狼師猥褻逼吞　直播輕生遭酸「快去死」墜樓亡

國際中心／綜合報導2018/06/24 09:56
▲中國大陸甘肅一名高三少女日前遭班導師猥褻，她不甘受辱勇敢舉發，沒想到學校高層全都包庇，連檢警都認為不構成犯罪，她因此罹患憂鬱症，近日更直播跳樓身亡。（圖／翻攝自微博）
▲中國大陸甘肅一名高三少女日前遭班導師猥褻，她不甘受辱勇敢舉發，沒想到學校高層全都包庇，連檢警都認為不構成犯罪，她因此罹患憂鬱症，近日更直播跳樓身亡。（圖／翻攝自微博）

言語霸凌恐將害死人。中國大陸甘肅一名 17 歲高三少女日前遭班導師猥褻，她不甘受辱勇敢舉發，豈料學校高層竟全都官官相護，連檢警都認為「情節輕微，不構成犯罪」，她因而遭受同儕異樣眼光，認為是她無事生非，甚至她還罹患憂鬱症，近日更直播跳樓遭酸「要跳快跳」墜樓身亡。

根據陸媒報導，前（ 2016 ）年某日晚上李姓女高中生上課時間突然胃痛，獨自返回宿舍休息， 50 幾歲的吳姓班導師得知消息立刻前往宿舍關切，沒想到吳老師關切到一半竟突然對她上下其手，不但強吻她、輕咬她的耳朵，雙手還在她背上來回撫摸，甚至獸性大發扯破她的上衣，將她強壓在床試圖性侵。所幸當時突然有人敲門，老師才趕緊罷手，故作鎮定快步離開。而李女當時則被嚇得花容失色，頓時腦中一片空白，心生畏懼，因此有了陰影。

事後，李女不甘受辱勇敢揭露班導師的惡行，一名段姓主任起初聽聞此事勃然大怒，拍胸脯保證一定會替李女出氣。怎料段主任一聽到是「吳老師」後，態度 180 度大轉變，強調吳老師是「學校高層力薦的紅人」，並表示動到他不好收拾，甚至拜託李女委曲求全將這股氣吞下，「妳是一個好孩子，希望妳能體諒，不要為難我」「看是要轉校、轉班都可以」、「反正妳又沒被姦到」。


▲檢警認為吳姓班導師的行為「情節輕微，不構成犯罪」。（圖／翻攝自微博 )

李女聽後越想越怒，認為明明是自己受到淫辱為何要獨自吞下？校方的包庇讓她無法接受，於是她便告知父母並報警處理。吳老師在接受警方訊問時辯稱當天親臉、碰額頭等行為僅是為了確認李女有無感冒，沒有猥褻之意，而檢察官竟也認為這些舉動情節輕微，不至於影響被害人身心，近日已決定判處不起訴。

消息曝光後，李女不但受到同儕異樣眼光，遭到校方孤立、排擠，她也因此過得渾渾噩噩、醉生夢死，甚至還罹患憂鬱症。而她的父親也因此倒下，她開始自責「為何要活著？」於是在 6 月 20 日中午獨自爬上百貨大樓直播輕生，她情緒激動發文告別親友，豈料許多酸民看後卻紛紛酸她「要跳就趕緊跳，不跳就趕快下來，不丟人了」、「熱門你上定了，消防也救不了你」、「期待結局」。面對眾人冷嘲熱諷，李女當場一躍而下，跳樓身亡。而李女身亡後，遺書也相繼曝光，許多網友了解事情的來龍去脈後都不禁感慨，釀悲劇讓人遺憾，也發人省思。

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關鍵字跳樓輕生猥褻班導師甘肅包庇
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