清大採用AI技術 助晶圓廠冰機節電

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）科技部人工智慧製造系統研究中心領導國立清華大學，利用AI和大數據分析技術，預估降溫用的冰水主機何時該開啟或關閉，甚至提醒何時要檢測設備，以達節能效益。

半導體、面板廠因為要維持恆溫的製造環境，冰水主機是重要設備，但耗電量佔整個廠務系統耗電大宗。國立清華大學在科技部人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富領導下，利用AI和大數據分析技術即時預測晶圓廠冷卻需求變化，精準配置冰機運作。

簡禎富說，這個技術能分析冰機設備運轉大數據，預估各冰水主機的健康狀況和所能供應的冷凍噸，以優化開關冰機配置組合的最佳決策，使各冰機運作在最佳效率區間，滿足冷凍噸的需求。